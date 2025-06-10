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Çarpıcı araştırma: Depresyona en yatkın meslekler belirlendi

Çarpıcı araştırma: Depresyona en yatkın meslekler belirlendi

13:1810/06/2025, Salı
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Yeni yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya göre, bazı meslek gruplarında çalışan kişilerde depresyon oranı diğerlerine kıyasla çok daha yüksek.

2015-2019 yılları arasında ABD genelinde 37 eyalette 536 binden fazla çalışanla yapılan araştırma, meslekler ile depresyon tanısı arasındaki ilişkiyi inceledi. Katılımcıların 80 bini, yaşamlarının bir döneminde depresyon tanısı aldıklarını ifade etti. Kadınların, erkeklere kıyasla depresyona iki kat daha fazla yakalandığı da belirlendi.


Sektörel bazda değerlendirildiğinde, toplum ve sosyal hizmetlerde çalışanların yüzde 20,5’inin yaşamlarında en az bir kez depresyon tanısı aldığı tespit edildi. İkinci sıraya ise yüzde 20,1 ile gıda hizmetleri çalışanları yerleşti.


İŞTE O MESLEKLER...

Depresyon oranlarının yüksek olduğu diğer meslek grupları ise şu şekilde sıralandı:

Sanat, eğlence, spor ve medya: Yüzde 18,6

Konaklama ve yiyecek-içecek hizmetleri: Yüzde 18,4

Sağlık ve sosyal yardım: Yüzde 18,2

Perakende ticaret: Yüzde 17,7

Hukuk, eğitim ve kütüphane hizmetleri: Yüzde 16,1


DEPRESYON ORANI EN DÜŞÜK SEKTÖRLER

Depresyon oranının en düşük olduğu sektörler ise maden (yüzde 6,7), inşaat (yüzde 8,9) ve tarım ile mühendislik işleri (yüzde 9) oldu. Ancak araştırmacılar, bu düşük oranların yanıltıcı olabileceğini öne sürüyor. Buna gerekçe olarak ise kırsal alanlarda ruh sağlığı hizmetlerine erişimin sınırlı olması ve erkek işçilerin yardım aramaktan kaçınması gibi etkenler gösteriliyor.


Öte yandan, düşük stres düzeyine sahip ve yüksek maaşlı bazı meslekler de mevcut. 2024 Aralık ayında yayımlanan Resume Genius raporuna göre, belirli kriterleri karşılayan “düşük stresli” meslekler, aynı zamanda iyi kazanç da sağlayabiliyor.


Bu tür işler; daha öngörülebilir çalışma saatlerine, destekleyici iş ortamlarına ve yönetilebilir iş yüklerine sahip olmalarıyla öne çıkıyor. Rapordaki tüm meslekler, en az lisans düzeyinde eğitim gerektiriyor.


ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) ve O*NET Online verileri kullanılarak hazırlanan listede, stres seviyesi düşük ancak maaşı yüksek olan bazı meslekler; su kaynakları uzmanı, astronom, aktüer, çevre ekonomisti, matematikçi ve coğrafyacı olarak sıralandı.

#Depresyon
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