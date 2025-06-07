Cihangir’in son kalaycısı

İstanbul’un tarihi semtlerinden Cihangir’de unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden kalaycılık Şükrü Güleryüz (89) tarafından hala icra ediliyor. Mesleğin son temsilcilerinden Güleryüz, ilerlemiş yaşına rağmen mesleğine olan saygısından dolayı her sabah dükkanı açıp müşterilerini bekliyor.

14 YAŞIMDA BAŞLADIM

1936’da Trabzon’da doğduğunu belirten Güleryüz, 75 yıl önce henüz 14 yaşındayken 3 kardeşi ile birlikte İstanbul’a geldiğini ifade etti. “Bakır bitti” diyerek mesleğin şu anki durumunu anlatan Güleryüz, “İstanbul’a geldiğimde bir kalaycı esnafının yanında çıraklığa başladım. 2 sene çıraklık, bir sene de kalfalık yaptım. Elinden artık meslek geliyor ve her gün meslekte yükseliyorsun. Tarlabaşı ve Cihangir’de çalıştım. Mesleği öğreneceksin, yani mesleği bileceksin. Eğer öğrenmişsen, başarılı olursun” diye konuştu.

SEVMEYEN BAŞARILI OLAMAZ

Herhangi bir meslekte ilerlemek isteyen gençlere de tecrübeleri ışığında öğütler veren Güleryüz, “Meslek öyle lafla olmuyor. Çalışacaksın, temiz çalışacaksın. Yani mesleğin aşığı olacaksın. Mesleğini sevmeyen kişi başarılı olamaz” ifadelerini kullandı. Güleryüz, “Çok az da olsa müşteri geliyor. Eskiden sabah sabah 7’de tezgâha geçerdik. O zaman kap çoktu. Akşam 7’ye kadar çalışırdık. Çelik tencereler çıktıktan sonra bu meslek tükenme noktasına geldi. O zaman meslekte de çok kişi çalışıyordu. Ona rağmen yine de işler bitmiyordu” şeklinde konuştu.

40 SENEDİR ÇIRAK YOK

Eskiden her mahallede çok sayıda kalaycı olduğunu hatırlatan Güleryüz, sözlerini şöyle tamamladı: “Şimdi bir mahallede değil tüm İstanbul'u gezsen 7 tane bulamazsın. Bu meslek tam olarak bitmez, şöyle bitmez. Bakırı sevenler var. Onun için bitmez. Fakat 40 senedir çırak gelmiyor.”







