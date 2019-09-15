Çocuklar için yeni nesil festivaller

Çocuklar, Türkiye’de ilk kez 2.500 m2’lik dev bir çadırda oyun oynama imkânı bulurken, dünyaca ünlü çizgi film karakterleri ile tanışma fırsatı yakalayacaklar. Dev Monopoly ’den Nerf Kapışma Alanı’na, ana sahnede DJ Bumble Bee ile partiden, Optimus Prime dev robotlar, My Little Pony, Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Play-Doh maskotları ve Mr. Monopoly ile tanışmaya kadar çocuklar için büyülü bir dünyanın kapıları Tepe Nautilus’ta aralanıyor.

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Bu yıl 21-22 Eylül tarihlerinde Adenpark Göktürk’te ilk kez gerçekleşecek olan “Küçük Hayaller Festivali” ise dopdolu programıyla hayalperest çocuklara unutamayacakları iki gün yaşatmaya hazırlanıyor. Çocukların hayal güçlerini geliştirmeyi amaçlayan festivalde çocuklar, oyun alanları ve sahne şovlarında eğlencenin sınırlarını aşarken festivalin etkinlik programında yer alan nitelikli atölyeler ile sanatsal yeteneklerini ve el işi becerilerini geliştirecek. Doğanın içinde çocukların hayal dünyalarının kapılarını doğanın gücü ile birleştirecek olan Küçük Hayaller Festivali’nde ebeveynler içinse çocuk gelişimine yönetlik uzmanların gerçekleştireceği söyleşiler yer alıyor.