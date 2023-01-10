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Çocuklarda rotavirüs tehlikesi: Sıvı alımı hayati önemde

İstanbul başta olmak üzere pek çok okulda ishal salgını var. Erken çocukluk döneminde şiddetli sıvı kaybı yapan ishalin en önemli sebebi ise rotavirüs enfeksiyonu.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Çocuklarda rotavirüs tehlikesi: Sıvı alımı hayati önemde
Rotavirüste kuluçka süresi 1-7 gün aralığında. Hafif orta ateş ve kusma görülüyor. Ardından ishal başlıyor. Bu belirtiler vakaların yüzde 50-60’ında gözleniyor.

İstanbul başta olmak üzere pek çok okulda ishal salgını var. Vatandaşlar acil servislere akın ederken sınıflarda öğrencilerin yarısı derse gidemiyor. Erken çocukluk döneminde şiddetli sıvı kaybı yapan ishalin en önemli sebebi ise rotavirüs enfeksiyonu. Tüm dünyada bebeklik ve çocukluk çağı hastalıklarında rotavirüs etkisine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Eker Neftçi, “Rotavirüs enfeksiyonları tüm dünyada genel enfeksiyon hastalıkları ve ishal sebepleri arasında önemli bir hastaneye yatış sebebi. Rotavirüsler etkili bir şekilde ağız-gayta yoluyla yayılıyor. Son derece bulaşıcı olan virüs özellikle okul ve çocuk bakım evlerinde sıkça görülüyor” dedi.

KORUNMAK İÇİN AŞISI VAR

Bu enfeksiyonda korunmanın en önemli yolunun aşı olmaktan geçtiğini söyleyen Neftçi, “Rotavirüs aşısı devletin rutin aşılama programında yok. Ancak ailelere aşılamanın önemli olduğunu her fırsatta iletip aşıyı yapmaya teşvik ediyoruz” diye konuştu.

Sıvı alımı hayati önemde

Tedavide sıvı kaybından kaçınmak için sıvılarla desteğin hayati derecede önemli olduğunu vurgulayan Dr. Neftçi, “Kusma varsa, hastaneye yatış yapılarak damardan sıvı yerine konulmalıdır. Ateş düşürücüler kullanılmalıdır, ılık duş çok yararlıdır.” şeklinde konuştu.

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