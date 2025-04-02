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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası hazırlıklar başladı: Bir resmi tatil daha geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası hazırlıklar başladı: Bir resmi tatil daha geliyor

11:532/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
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AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Nevruz'un resmi bayram ilan edilmesi süreci başlıyor. Çalışmalara, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu öncülük edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "21 Mart Nevruz Günü Anma Programı"nda yaptığı konuşmada 21 Mart tarihinin 'Nevruz Bayramı' olarak resmi bayram ilan edileceğini duyurmuş ve Cumhur İttifakının çalışmalara başlayacağını ifade etmişti.


Duyurunun ardından çalışmalar Ramazan Bayramı'nın ardından başlayacak.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası hazırlıklar başladı: Bir resmi tatil daha geliyor
Hayat / Aktüel
02 Nisan, Çarşamba

ORTAK BAYRAM HEDEFİ

Hali hazırda Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan'da resmi tatil olan Nevruz Bayramı'nın çalışmaların ardından tüm Türk Dünyası'nın ortak bir bayramı olması ve ortak bir bayram olması hedefleniyor.


AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu öncülüğünde konuyla ilgili Türki devletlerle görüşmelere başlanacağı kaydedildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz'un "Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanması teklifini" Mayıs ayındaki Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında gündeme getireceğini söylemişti.


Çalışmalar kapsamında Nevruz Bayramının tüm Türk dünyasında ortak bir bayram olarak kutlanması gündeme getirilecek.

#Resmi Tatil
#Recep Tayyip Erdoğan
#Nevruz

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