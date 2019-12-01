Dava stresini doğada atıyor

Türkiye baştan başa bir kuş cenneti. Doğasıyla olduğu kadar kendi türleriyle de dikkat çeken bölgelerden biri de Kızılırmak Deltası. Bu cennet aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde de yer alıyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde Türkiye’de bulunan 480 civarında kuş türünden 358’i görülebiliyor. Bu nedenle burası hem yerli hem de yabancı kuş gözlemcilerinin uğrak mekanı haline gelmiş. Bu deltanın en istikrarlı ziyaretçilerinden biri de Samsun Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar. Günün ilk saatlerinde kamuflaj kıyafetleriyle deltadaki yerini alan savcı Soğukpınar, bazen bir kuşu fotoğraflayabilmek için hava sıcaklığına aldırış etmeden saatlerce hareketsiz bekliyor. Onun bu merakının altında uzun yıllardır devam eden fotoğraf merakı var. Ayrıca özellikle beklediği, peşine düştüğü kuşlar var. Soğukpınar’la insanları şaşırtan bu merakını ve kuşların gizemli hayatını konuştuk...

Kuş fotoğrafçılığına ne zaman başladınız?

Uzun yıllardır fotoğraf çekiyorum ancak 5 yıldır kuş fotoğrafı çekmeye odaklandım.

Bu konuda özel bir eğitim aldınız mı?

Kuş fotoğrafçılığı konusunda özel bir eğitim almadım ancak fotoğrafçılık tekniğini kavradıktan sonra kuş fotoğrafı çeken yerli ve yabancı sitelerdeki kuş fotoğraflarının exif bilgilerini inceledim. Binlerce fotoğraf çektim. Ayrıca Türkiye Anonim Kuşları adı altında bir sitemiz var. Bu sitede veya ornitoloji ile alakalı sitelerde çektiğimiz kuşları kendi aramızda paylaşıyoruz. Bu paylaşım aynı zamanda bilgi paylaşımını da içeriyor. Zamanla kuş fotoğrafçılığını kavradıktan sonra bakış açımıza göre kuşların güzel anlarını fotoğraflayabiliyoruz.

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PEŞİNDE OLDUĞUM KUŞLAR VAR

Özellikle ilgilendiğiniz bir tür var mı?

Dağ horozu ve urkekliğin arşivimde olmasını istiyorum ancak Rize tarafına henüz kuş fotoğrafı çekmek için gitmedim. Bu kuşlar zor görülen kuşlardır.

Bu kuşlar, ülkemizin nadir kuşları olmasına rağmen maalesef avcı baskısı yaşamaktadırlar ve giderek sayıları azalmıştır. Bir de arada bir ülkemizde göç eden ipekkuyruğu kuşunu fotoğraflamak isterdim.

Bugüne kadar kaç farklı türü fotoğrafladınız?

Bugüne kadar 283 farklı kuş türü çektim. Tabi sağlığım ve zamanım el verdiği sürece bu sayıyı arttırmayı düşünüyorum.

TÜM YORGUNLUĞUMU ALIYOR

Kuş fotoğrafçılığı yaparken temel motivasyonunuz ne oluyor?

Kuşları fotoğraflamayı ve onları izlemeyi seviyorum. Sabahın erken saatlerinde kuşları ürkütmeden kuşların yaşam alanına giderek bazen saatlerce kuşları gözlemleyip, fotoğraflamak beni çok rahatlatıyor. Araziye her gidişimde aynı heyecanı yaşadığım gibi, istediğim tarzda çektiğim bir fotoğraf bile bütün yorgunluklarımı almaktadır.

İnsanlar sizin göreviniz nedeniyle bu merakınızı şaşkınlıkla karşılıyor olabilir. Çevreden nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Yargı mensupları olarak yoğun bir tempoda adalet dağıtmaya çalışıyoruz. Görevimiz gereği bir çok negatif olaylarla iç içe olduğumuzdan dolayı sanki karamsar bir yaşam tarzımız varmış gibi algılanıyoruz…Oysa ki camida bir çok sanatçı meslektaşım vardır. Ben de, kuşlar hakkında farkındalık yaratmak amacıyla çektiğim kuş fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyorum ve herkesten de çok olumlu tepkiler alıyorum.

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SAVAŞ FOTOĞRAFÇILIĞINDAN FARKSIZ

Kuş fotoğraflamak kolay bir hobi değil. Bugüne kadar ilginç olaylar da yaşamışsınızdır. Sizi şaşırtan durumlar oldu mu?

Kuş fotoğrafçılığı, her ne kadar `doğa fotoğrafçılığı´ olarak değerlendirilse de, aslında savaş fotoğrafçılığı gibi bir aksiyon fotoğrafçılığıdır.Çünkü fotoğrafını çekmeye çalıştığınız kuşlardan poz vermesini isteyemediğimiz gibi , büyük çoğunlukluğu da bizim geldiğimizi önceden farkedip kaçarlar. Bu yüzden kuş fotoğrafçılığı çok yüksek konsantrasyon ve dikkat gerektiren bir fotoğrafçılık dalıdır. Bazen saatlerce kuşun önümüze konmasını beklediğimiz gibi, beklediğimiz kuşun hangi çalının ya da hangi sazlığın arkasından çıkacağını da bilemeyiz. Bu konsantrasyon altında kamuflajdayken yaban arılarının saldırısına uğramıştım, yine cep telefonun çekmediği bir alanda bataklığa saplanmıştım.Ancak, bizleri en çok şaşırtan ve üzen şey, saatlerce fotoğraflamak için beklediğimiz kuşlara bir anda avcıların ateş etmesidir …Bizler tetiğe değil, deklanşöre basıyoruz…Bizler, kuşları fotoğraflayarak ölümsüzleştirirken, avcılar ise kuşları öldürmektedirler.

Zamanı olan herkes çekebilir

Bir kuş fotoğrafçısı olmak için neler yapmak gerekiyor? Hangi havada veya saatte, ne kadar zaman ayırmak gerek?

Aslında kuş fotoğrafçılığı herkesin ilgilenebileceği güzel bir sanat dalıdır.Zamanı olan herkes kuş fotoğrafı çekebilir. Çünkü balkonda, bahçede parkta, piknik alanında serçeleri, güvercinleri, kumruları, kargaları daha dikkatli bakarsanız onlarca kuş türünü görmeniz mümkündür. Ben bunların dışında doğal ortamda da kuş fotoğrafı çekmek istiyorum derseniz fotoğrafçılık konusunda temel bir bilgiye, fotoğraf makinesi ve buna uygun bir lense, bir de kuşlar hakkında bilgiye ihtiyacınız olacaktır. Ben genelde güneş doğmadan kuş fotoğrafı çekmeye giderim, ideal olan güzel bir ışıkta fotoğrafları çekmektir.Ancak bizler kar,yağmur demeden de araziye çıkarız , çünkü her kuşun her mevsimde ayrı bir güzelliği vardır. Mesela, kar üstünde pozlanmış bir kuş, bizler için harika bir enstantane olacaktır.