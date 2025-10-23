Deniz Feneri STK Fest'e damga vurdu

Sivil toplumun kalbinin attığı STK Fest, İstanbul’da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Deniz Feneri Derneği de yerini aldı.

Toplumun her kesiminden gönüllüleri bir araya getiren festivalde Deniz Feneri Derneği, standına gelen öğrencilerden ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Dernek, hem bilgilendirici hem de eğlenceli etkinliklerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Deniz Feneri standında yoğun katılım ve renkli görüntüler

Festival boyunca Deniz Feneri Derneği’nin standı, gün boyu öğrenciler, gönüllüler ve misafirlerle dolup taştı. Ziyaretçilere yürütülen yardım faaliyetleri, gönüllülük imkanları ve uluslararası insani yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Katılımcılar, bilgi yarışması ve “Çevir Çarkı Kazan” etkinliklerinde hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı buldu. Yarışmalarda doğru cevap veren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bu etkinlikler, hem bilgilendirici hem de motive edici bir atmosfer oluşturdu.

Gazze sokaklarında sanal bir yolculuk

Deniz Feneri Derneğinin en dikkat çekici aktivitelerinden biri ise “Viar Deneyim Gözlüğü” ile sunulan sanal gerçeklik (VR) uygulaması oldu. Katılımcılar bu deneyimle, Gazze’nin sokaklarını, hastanelerini ve insani yardım alanlarını sanal ortamda gezme imkânı buldu.

Bu özel deneyim, Gazze’de yaşanan insanlık dramını yakından hissettirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlandı. Gözlüğü deneyen ziyaretçiler, “sanki oradaymışız gibi hissettik” diyerek duygularını paylaştılar.

Eğitim, gönüllülük ve farkındalık bir arada

İki gün sürecek olan STK Fest kapsamında; sivil toplum atölyeleri, gönüllülük ve staj görüşmeleri, kulüp etkinlikleri, afet ve insani yardım faaliyetleri gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

Deniz Feneri Derneği, bu etkinliklerde gençlere hem sosyal sorumluluk bilinci kazandırmayı hem de insani yardım çalışmalarına gönüllü olarak katılma fırsatı sunmayı hedefliyor.

Festival boyunca Deniz Feneri standını ziyaret eden öğrenciler, hem keyifli vakit geçirdi hem de dünyada yaşanan insani krizler ve yardım faaliyetleri hakkında önemli bilgiler edindiler.

Öğrenciler ayrıca Deniz Feneri Arama Kurtarma ekibinin yapmış olduğu çalışmaları yerinde deneyimleme ve gözlemleme fırsatlarını yakaladılar.

“Gönüllülük, gençlerle güçleniyor”

“Gençlerimizin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi, bizim için büyük bir umut kaynağı. STK Fest gibi platformlar, bu bilinci yaygınlaştırmak açısından son derece kıymetli. Biz de Deniz Feneri olarak her zaman genç gönüllülerimizin yanında olmaya ve onlarla birlikte iyiliği büyütmeye devam edeceğiz.”