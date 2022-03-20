Hayat Denizlerin ev sahipleri
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Denizlerin ev sahipleri

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) denizlerin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekmek üzere bir belgesel film hazırladı. ‘Denizlerin Koruyucuları: Küçük Ölçekli Balıkçılar’ belgeselinde İzmir Mordoğan’daki balıkçıların mücadelesine yer veriliyor. Balıkçılardan denizin hikayesini dinledik.

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Merve Akbaş Yeni Şafak
Denizlerin ev sahipleri
Zeynep Karaca

Son yıllarda sıklıkla çevre kirliliğinden ve iklim krizinden bahsediyoruz. Denizlerdeki ekosistemin bozulması da bunun bir parçası. Kirliliğin yanında yanlış avlanma da büyük bir problem olarak karşımızda duruyor. Denizlerimizin doğal koruyucuları olan küçük ölçekli balıkçılar ise iklim ile ilgili sorunları doğrudan yaşıyor, her gün denizlerimizdeki değişimi gözlemliyor ve bu değişimden en çok onlar etkileniyor. WWF’in yapımcısı olduğu ve Puhu TV’de gösterime giren “Denizlerin Koruyucuları: Küçük Ölçekli Balıkçılar” adlı belgesel bu duruma mercek tutarken, balıkçıların denizler için nasıl bir rol üstlendiğini de gözler önüne seriyor. İzmir Mordoğan’ın balıkçılarına odaklanan belgesel, ortak bir yönetimle hareket eden balıkçı kooperatifinin denizin korunması neden önemli olduğunu da gösteriyor.

FİLONUN YÜZDE 90’I, AVIN YÜZDE 10’U

  • Denizlerimizdeki balık stokları hızla tükeniyor, deniz ekosistemleri hızla kirleniyor ve tahrip oluyor. Bu yok oluş, sadece bir çevre sorunu değil; aynı zamanda Türkiye’deki 13 bin küçük ölçekli tekne ile geleneksel balıkçılık zanaatını sürdüren aileler için geçim kaynağı olması nedeniyle sosyo-ekonomik açıdan da büyük öneme sahip. Küçük ölçekli balıkçılar, Türkiye’deki balıkçı filosunun yaklaşık yüzde 90’ını oluşturmalarına karşın toplam avın sadece yüzde 10’undan faydalanabiliyor. Belgeselde ise izleyici İzmir Mordoğan’daki balıkçıların mücadelesine şahitlik ediyor. Günlük yaşamları, mücadeleleri, denizle ilişkilerinin yanı sıra hayata geçirdikleri örnek ortak yönetim modeli anlatılıyor.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli
WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli

Mavi gelecek ortak yönetimde

Küçük ölçekli balıkçılık gerek balıkçılıkla geçimini sağlayan toplumların refahı, gerekse deniz ekosisteminin sağlığının korunması açısından kilit bir role sahip olduğunu söyleyen WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise şunları söylüyor: “Küçük ölçekli balıkçılık gerek balıkçılıkla geçimini sağlayan toplumların refahı, gerekse deniz ekosisteminin sağlığının korunması açısından kilit bir role sahip. WWF-Türkiye olarak, Küçük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi projemiz kapsamında; balıkçılar, yerel paydaşlar, bilim insanları, karar alıcılar ve STK’lar arasındaki iletişimi ve ilişkileri kuvvetlendirerek çalışıyoruz.

  • Amacımız balıkçılıkla geçinen kıyı topluluklarının geçimini sağladığı balık stoklarını çoğaltma ve uzun vadede gıda ve gelir kaynaklarını güvence altına alma yönündeki çabalarına katkı sağlamak. Biliyoruz ki denizleri canlı tutmak küçük ölçekli balıkçılar ile mümkün. Balıkçılığın sürdürülebilir hale getirilmesi için en akılcı yöntem olarak karşımıza çıkan ortak yönetim yaklaşımını anlatan filmimizin bu yöndeki çabalara katkıda bulunmasını, bu yaklaşımın müsilaj ve sürdürülebilir olmayan balıkçılık faaliyetleri gibi denizlerimizdeki acil çözüm bekleyen diğer konularda da katılımcı bir araç olarak benimsenmesini diliyorum. Mavi bir gelecek ortak yönetim ile”

Denize kulak verelim

Denizlerin Koruyucuları: Küçük Ölçekli Balıkçılar’ belgeselinde, Mordoğan Balıkçı Kooperatifi’nin kuruluş süreci, Mordoğanlı küçük ölçekli balıkçıların günlük yaşamları, mücadeleleri ve deniz ile ilişkileri anlatılıyor. Belgesel ayrıca küçük ölçekli balıkçıların sürdürülebilir balıkçılık açısından önemini vurguluyor. Tarçın Film tarafından WWF-Türkiye için hazırlanan ‘Denizlerin Koruyucuları: Küçük Ölçekli Balıkçılar’ belgeseli, dijital platform Puhu TV üzerinden izlenebilir.

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