Derdiniz varsa kapınız çalabilir

Fatih Belediyesi’ne bağlı çalışan psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan bir ekip kapınızı çalıp soruyor: Belediyemizden bir isteğiniz var mı? Sekiz ayda 38 bin 500 hanenin kapısını çalan sosyal araştırma ekibi, ilçe halkının hem taleplerini hem de şikâyetlerini dinledi. Ancak bu ekiplerin çalışmasının diğerlerinden önemli bir farkı var: Alınan tüm notlar anlık olarak Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın ekranına düşüyor. Böylece sorunlar hızla çözülürken, Fatihlilerin ilçeleri hakkındaki fikirleri de yeni projelere dönüşüyor. Ortaya çıkan ise yepyeni bir belediyecilik anlayışı olduğunu söyleyebiliriz.

ADETA BİR KISA YOL

Fatih Belediyesi’nin geliştirdiği bu yeni proje halk ve belediye arasında adeta bir kısa yol oluşturuyor. Acil taleplere ve şikâyetlere acil çözümler üretiliyor. Kimi zaman bir yavru kedi hakkında kimi zaman da bir bölgenin ilaçlanması hakkında talepler gelebiliyor. Bu hane ziyaretlerinin temel amacı ise Fatihlilerin isteklerini hızlı bir şekilde alıp, hayata geçirebilmek.

VERİ HAVUZU PROJELERİ ŞEKİLLENDİRECEK

Projenin en önemli yönü Fatihliler için güncel ve pratik çözümler oluşturulurken bir yandan da geniş zamana yayılan bir veri havuzu sağlaması. Bu amaçla hane ziyaretlerinde alınan tüm istek, şikâyet veya yorumlar Strateji Geliştirme departmanında toplanıyor. Bu veriler analiz edilerek her türlü karar alma mekanizmasında kullanılıyor.

REKLAM

Alanında uzman kişiler tarafından yapılan bu taramalar sayesinde klasik belediye hizmetlerinden çok öteye geçilerek ilçe halkının ihtiyaçları karşılanıyor. Daha kapsayıcı bilgiler de ortaya konularak ilçenin hem bugünü hem de yarını planlanmış oluyor. Ziyaretler sırasında Fatihlilere belediyenin mevcut hizmetleri hakkında bilgiler de veriliyor.

Halk kendi projelerini hayata geçirdi