Dergilik'te bu hafta: Türk edebiyatı

Türk Edebiyatı, 609. sayısıyla okuruna merhaba dedi. Yönetmenliğini İmdat Avşar’ın yaptığı derginin dosya konusu estetik. Estetik ve edebiyat konulu ilk yazı Nilüfer Tanç’tan. Jülide Erken, Hicvin Estetiği’ni kaleme almış. Enver Aykol’sa, edebiyat estetik ilişkisini yazmış. Süleyman Yiğit, klasik Türk edebiyatı ve çirkinin estetiği’ne eğiliyor. Nedîm Şiirini ele alan çalışmada Nagehan Uçan Eke imzası var. Pervin Çapan, klasik Türk şiirinde ‘gül redifi’ni konu edinmiş. Kâmil Uğurlu’nun yazı konusu şehir ve estetik. Yedi şair şiirleriyle bu sayıya katkı sağlamış. Şadi Oğuzhan’ın Leyla’nın Adı başlıklı şiirinden alıntıyla bitireyim bahsi: ülkesiz bir kuşu gözlüyor olmak / gibi eksik yüzüm, işte, benim de / yarısı rüyamda kalmış olmalı / belki birazı da, dizelerimde. Hikâyecilerimiz, Ayşe Ünüvar ve Hakan Yıldırım. Mustafa Uçurum, Mustafa Necati Sepetçioğlu’nu ele aldığı anma yazısıyla dergide. İsa Kocakaplan, müzik üstatlarından Fırat Kızıltuğ’u ele alırken M. Mehdi Ergüzel de aynı konuda yazmış. Şerif Aydemir denemesi, Ayşe G. Tunceroğlu da gezi yazısıyla bu sayıda. Yusuf Alpaslan Özdemir, eleştiri metninde, Osman Özbahçe’yi okuma zaruretinden bahsediyor. Kitaplık’ta beş kitap tanıtılmış. Tanıtım yazılarını Gamze Nur Aka Ersöz, Funda Özsoy E., Safiye Önal, Cemile Görhan ve Erdem Dönmez kaleme almış. Mehmet Konuk’un hazırladığı Ajanda’yla sonlanan aylık fikir ve sanat dergisine, tedev30@gmail.com e posta adresinden veya 0 212 527 50 32-0 212 526 16 15 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.





Değinmeler...

Şair yazar Kamil Çakır, hafta başında Rahmeti Rahman’a kavuştu. Dil ve Edebiyat, Olağan Şiir, Dil ve Edebiyat Araştırmaları ve Olağan Hikâye dergilerini çıkaran Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin genel müdürlüğü görevini yürüten Çakır’ın üçü deneme dördü şiir olmak üzere yayımlanmış yedi kitabı bulunuyordu. 56 yaşında vefat eden yazar, Milat gazetesinde de köşe yazıları yazıyordu. Çakır’ın yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun inşallah.





Türk Edebiyatı’ndan:

Tarihimizin en şanlı sayfalarından biri olan Çanakkale’nin romanını ilk yazan (Mustafa Necati) Sepetçioğlu’dur. 1989 yılında seri olarak çıkardığı Geldiler, Gördüler, Döndüler adlı romanları Çanakkale Zaferi’ni anlatan bir eserdir. Bir söyleşisinde de Çanakkale vurgusunu şöyle dile getirir: “Çanakkale’yi bilmeden bu toprakların değerini bilmek mümkün değildir.” Mustafa Uçurum





Herkesin derdi: Eleştiri

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’nin yayımladığı Olağan Hikâye, 23. sayıya ulaştı. Yunus Emre Özsaray yönetimindeki dergide hikâyelerden Gökhan Yılmaz sorumlu. Bu sayının dosya konusu eleştiri. Yönetmen Özsaray, sunuşunda, “Edebiyat tarihinde eleştiri bir döngü. Biz de bu sayıda bunu bile bile, bir daha eleştiri meselesini gündemimize aldık” diyor. Kısa bir giriş metniyle açılan dosya, Keziban Soylu’nun Edebiyat Devletinde Eleştiri başlıklı metniyle ilerliyor. Sebahat Meraki, Kant, Gerçekler, Hayaller ve Ben’i yazmış. Ulular ve Ulakları başlıklı yazıysa Büşra Çelik imzalı. Rabia Altuntaş eleştiri ve ahlâk konularını ele almış. Dosya, Oğuzhan Oğuzbey’in çalışmasıyla bitiyor. Aralarında Ahmet Yetik, Dilek Altundağ, Ahmet Yılmaz ve F. Zehra Atak’ın olduğu 15 hikâyeci yeni sayıya katkı sunmuş. İki söyleşiden ilki Sıddık Yurtsever ikincisiyse Yasin Ramazan’la yapılmış. Rabia Altuntaş, Ramazan Dikmen’i konu aldığı incelemesiyle dergide. Mehmet Narlı, Aykut Nasip Kelebek, Selman Dinler ve Merve Uygun’lu Dört Köşe’de eleştiri üzerine soru soruluyor. Hüseyin Hakan da, “Sözüm On’a”da soruları cevaplıyor. Gökhan Yılmaz, Kuddusi Demir’le ilgili bir değini kaleme almış ve hikâyesine de yer verilen Demir’le konuşma yapılmış. Andıklarım dışında yaklaşık 15 ismin katkı verdiği hikâye dergisine, olaganhikaye@ gmail.com e posta adresinden veya 0 212 581 61 72 no’lu telefondan ulaşılabilir.





4 Soru: Osman Özbahçe

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Edebiyatla, şiirle ilgilenen herkes dergi okuru olmak zorundadır. Yani bu bir seçenek değildir. Edebiyat dergileri şiirin ‘habitus’udur. Dergi yoksa şiir yeşermez. Konu, dergilerin tadı yok. Kuşak dergileri çıkmıyor. Bizden sonraki kuşağın dergisi yok.





2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Hece, Buzdokuz, Aşkar, Natama düzenli izlediğim dergiler. Arada bir aldığım dergiler de var. Dergi izlemeden olayın içinde kalamazsınız. İzlemek için beğenmeniz şart değildir. Fakat izlemeniz şarttır. Dergi şiirin, yazının ayrılmaz bir parçasıdır.





3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Piyasadaki son sayıları itibariyle Natama (sayı 41) ve Aşkar’da (sayı 70) söyleşilerim, Buzdokuz’da (sayı 22) şiirim çıktı: Kalbinden Uzaklaş.





4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

İzlediğim dergilerde bütün şiirleri okurum. Yazıları seçerim. Dergiler, yazıp çizenler için çıkmaya başladı. Bu her anlamda seviye kaybına yol açıyor. Dergiler toplumsal karşılıklarını kaybetti. İçe kapandı. Fakat bu nasıl bir içe kapanmaysa Sezai Karakoç’un ölüm haberini bile görmüyorlar. Dergileri yaşatan damarlar kurudu. Dergileri yaşatan mekânlar, kitapçılar, sohbetler ortadan kalktı.





Gazze Duvarı

Israrlı yürüyüşünü sürdüren Yedi İklim, 412. sayısına ulaştı. Ali Haydar Haksal’ın yönettiği dergiyle ilgili yazımın başlığını Emine Sena Turgut’tan ödünç aldım. Turgut’un şiirinin ikinci kısmını alıntılayayım: Küçüğüm, / Keşke sen bir savaş filminde / Oyuncak bir bebek olaydın / Bir soykırımda doğan / Bir katliamda can veren / Böyle dolu dolu bakan / Suskunluğumuza şahit / Boynun bükük, gözlerin ihtiyar. Bu sayıya aralarında Nurettin Durman, Yasin Mortaş ve Ayşe Altıntaş’ın olduğu 13 şair katkı vermiş. Derginin çizerleri Hasan Aycın, Mükerrem Mert ve Zeynep Hilal Özder. Derginin sohbet konuğuysa A. Samet Atılgan. Atılgan, Tuana Karaoğlun’ın şiir üzerine sorduğu soruları cevaplamış. İsmail Kıllıoğlu, Osman Bayraktar ve Âlim Kahraman yeni sayının ‘günlük’çüleri. Yusuf Turan Günaydın’ın yazı başlığı, Sabahattin Ali Hakkında İki Jurnal Varakası. Ali Haydar Haksal iki yazısıyla Yedi İklim’de. Haksal’la ilgili bir de Yusuf Emir Culha imzalı kitap yazısı var. Ali Sali, İbrahim Demirci’nin toplu şiirlerini yazmış. 12 yazarın daha katkı verdiği kültür, sanat, edebiyat, medeniyet dergisine, ahmettahirhaksal@hotmail.com e posta adresinden veya 0 216 352 49 77 no’lu telefondan ulaşılabilir.



