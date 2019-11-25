Deri kepek kıl ve saç parçalarıyla besleniyor: 10 milyon haşere ile beraber uyuyorsunuz

Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, haşera olarak bilinen mitelar hakkında önemli bilgiler verdi.

Ev tozu akarı olarak bilinen miteların gözle görülemeyecek kadar küçük 8 ayaklı haşereler olduğunu söyleyen Akçay, "5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon mite yaşıyor. Bir gram ev tozunda 500 tanesi canlı olmak üzere yaklaşık 19 bin mite bulunuyor. Mitelar, evde sık görülen ve alerjik hastalıklara neden olan alerjenlerdir" dedi.

En çok yatak odalarındalar

Ev tozu akarlarının karanlık, nemli ve sıcak ortamlarda yaşadığını belirten Akçay, "En çok yatak odalarındaki yatak, yastık, yatak takımları, battaniye, halılar, kumaş kaplı mobilyalar, tüylü oyuncaklar, peluşlar ve perdelerde bulunurlar. Yataklarımız mite ve bakteri kaynağı olduğu için bu haşereler deri, kepek, kıl ve saç parçalarıyla besleniyor" diye konuştu.

Mite olarak adlandırılan canlılar

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Bir gram ev tozunda 500 tane canlı mite var

Akçay, 5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon mite yaşadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir gram ev tozunda 500 tanesi canlı olmak üzere yaklaşık 19 bin mite bulunuyor. Mitelar, evde sık görülen ve alerjik hastalıklara neden olan alerjenlerdir. Mitelar nem oranının yüzde 50 üstünde ve sıcaklığın 18 santigrat üstündeki ısıyı tercih ederler ve çoğalmaları için ideal ısı 25-30 derece, nem oranı ise yüzde 70-90'dır.

Nem oranının yüzde 50 altında olduğu ortamlarda akarlar uzun süreli yaşayamaz. Bu nedenle genelde deniz kenarına yakın bölgelerde daha fazladırlar. Evlerde yılın her döneminde akar bulanabilmektedir.

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Yaz döneminde ise miteların etkisi çok azalır çünkü mitelar yaz dönemlerinde çoğalamaz ve yaşayamaz. Mitelardan tamamen kurtulmak mümkün değildir. Bazı önlemlerle miteların ve bakterilerinin miktarı azaltılabilir. Mitelar havada uçmaz, ev tozuyla hareket ederler, bulundukları yüzeylere dışkılarlar. Miteların dışkıları alerjik özelliktedir ve ev tozuna yapışarak hareket eder.

Bu nedenle temizlik yapılırken toza yapışmış miteların dışkıları tozla birlikte havaya karışarak burun ve ağızdan vücuda girer. Vücuda giren mite alerjenleri özellikle genetik yatkınlığı olan çocuklarda alerjik reaksiyon ve hastalıklara yol açar.''

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Çocukların yanında temizlik yapmayın

Mitelara karşı bazı önlemlerin alınabileceğini anlatan Akçay, evlerin her gün havalandırılması gerektiğini ifade etti.

Akçay, evde toz tutan eşyaların azaltılması tavsiyesinde bulunarak, ''Özellikle mite alerjisi olan çocuk ve bireylerin, odasında halı ve kilimleri kaldırın. Onun yerine lateks alerjisi yoksa kauçuktan oyun matı kullanın.

Toz tutan kitaplar için kapaklı kütüphane kullanılmalı, mobilyalarda suni deri kaplama tercih edilmeli, kalın veya ağır perde yerine ince tül veya stor perde takılmalıdır. Yatak, yorgan ve yastıklarda yün kullanılmamalı ve pamuk ürünler tercih edilmelidir.

Çarşaf, yastık kılıfı ve nevresimlerinizi haftada bir değiştirilmeli, yıkama yaparken her zaman 60 derece ve üzeri sıcaklıkları kullanılmalıdır. Çocuklarda mite alerjisi varsa yanında temizlik yapmayın.'' değerlendirmesinde bulundu.

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Evin içinin kesinlikle nemli ve rutubetli olmaması gerektiğini dile getiren Akçay, şunları kaydetti:

''Özellikle evlerin nemli yeri olan banyolara dikkat çekilmeli ve buralarda gerekli yalıtım önlemleri alınmalıdır. Aslına bakarsanız evlerde buhar makinesi ve nemlendirici kullanılmasını uygun bulmuyoruz. Özelikle yatak odalarında buhar yapılmamalı. Öte yandan soba ve peteklerin üzerine ıslak bez ve su koyulmamalıdır. Nem oranı yüzde 65 üzerinde olan evlerde nem azaltıcı cihazlar kullanılabilir. Oda ısısındaki nem oranı yüzde 40-50 arasında tutulmaya çalışılmalıdır.''

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