Dışardan görünmeyen bir sevinç yaşadım

İlk eserini yayınladığı anı Çelik, “Dışarıdan görünmeyen bir sevinç yaşamıştım sanırım. Bir yandan da kendimi insanlara tamamen açık hissettim. Savunmasız değil ama. Çünkü zaten şiirim bir savunmaydı” cümleleriyle anlatıyor.

İlk eseriniz yayınlandığında neler hissettiniz?

Dışarıdan görünmeyen bir sevinç yaşamıştım sanırım. Bir yandan da kendimi insanlara tamamen açık hissettim. Savunmasız değil ama. Çünkü zaten şiirim bir savunmaydı. Zaten şiirin çok da okunmadığını hatırladım. Zaten dergilerde şiirlerimi okuyanlar okuyacaktı. Sevincim biraz daha devam ederek gündelik hayatta eridi.

Kitabınızı elinize alınca ilk olarak ne yaptınız?

Ben işteyken gelmişti kitaplar. Eve geldiğimde masanın üzerinde diziliydi. Koliyi heyecanla açıp dizmişler. Alıp hızlıca içindekiler kısmına ve tek tek şiirlere bakıp masaya geri koydum. Kitabın içindeki her şeyi benim yazdığımı anlattım anneme. Sonra çay içtik.

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Kitabınızı ilk kime imzaladınız?

Birkaç aya yuva kuracağımız, kitaptaki Adınla Başlıyor Tarihim isimli şiiri de ithaf ettiğim nişanlıma imzaladım. Bir başkasına imzalamam ihtimal dâhilinde bile olamazdı. Daha gencim.

Yazmaya nasıl başladınız?

Evimize sürekli kitap ve dergi girerdi. Okumayı seven abi, abla ve okumayı destekleyen, arada da olsa okuyan anne, babaya sahiptim. Çocuk kitaplarıyla çok az zaman harcadım. İlkokulda ciddi kitaplar okumaya başladım. Hatırlıyorum, bu kitaplar arasında şiir olanlar beni daha çok büyülerdi ve ayrı bir lezzet alırdım. Şiire ilgimi böyle keşfettim ve bir şeyler karalamaya da böyle başladım.

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Burak Çelik

KAFAMDA ŞİİRLE GEZERİM

Gece mi yazarsınız, gündüz mü?

Hiç fark etmiyor. Gündüz koştururken, toplu taşımalarda bile yazarım. Bu yüzden çok kez tutunamayıp düşeyazdığım oluyor. Gece uykuya dalacakken hemen not aldığım da oluyor. İşteyken, yoldayken, arkadaşlarla otururken; gece, gündüz, ikindi. Fark etmiyor. Not alamasam bile kafamda şiirle gezerim. Tekrarlarım sürekli zihnimde.

Defter mi, bilgisayar mı?

Yanımda her zaman defter ve kalem bulundurmaya çalışırım. Romantizm olsun diye değil, neden bilmiyorum, deftere yazmak daha güzel geliyor. Belki artistik duruyordur. Fakat şiirin son düzenlemesini bilgisayarda yaparım. Bu son hâlini de hemen çıktı alırım. Çünkü bir gün elektrik tamamen bizi terk edebilir. İnternet bizi yarı yolda bırakmaya uygun. Güvenemem.