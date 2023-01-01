Diyabetli ılık suyla duş alsın

Kandaki şeker miktarının artmasıyla ortaya çıkan diyabet, yaşama kalitesini düşürüyor. Diyabetlilerin kış aylarından en çok etkilenen hasta grubu olduğunu belirten İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fatma Ela Keskin, hastaların kendini koruması için birtakım önlemler sıraladı. Sıcak suyun cildi kuruttuğunu anlatan Keskin, “Kuru cilt çatlamaya daha yatkın ve cildi tahriş ederek kaşıntıya yol açıyor. Bunun yerine ılık su ile duş alın. Sinir hasarınız varsa suya temas etmeden önce çok sıcak olmadığından emin olun’’ diye konuştu. İnsan vücudunun kış aylarında ısıyı koruyabilmek için metabolizmayı yavaşlattığını kaydeden Keskin, bu durumun kan şekeri ayarını bozduğunu hatırlattı. Keskin’e göre kış aylarında diyabetlilerin uyması gereken 6 kritik kural var.

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Dr. Fatma Ela Keskin.

1. AŞIRI SICAKTAN UZAK DURUN

Sinirleri ağır biçimde hasar gören diyabet hastaları ileri derece his kaybı yaşayabiliyor. Kışın evlerinde ısınmak için soba ve benzeri aletleri kullanan bu hastalar, ayaklarını sobanın önünde ısınmak amacıyla uzattıklarında veya sobanın üstünde ellerini ısıtmaya çalıştıklarında ciddi yanık sorunu yaşıyor. Sıcak suyla banyo yapan hastalar da çeşitli yanıklara maruz kalıyor. Diyabet hastaları üşüyen ayakları ısıtmak için soba, kalorifer, gibi ısıtıcılara yaklaştırılmamalı. Kışın rahat kesimli, ortopedik tabanlı, iç astarlı ayakkabı ve yumuşak, sıkmayan çorap giymeli. Ayaklar her gün yıkanıp, herhangi bir yara ya da renk değişikliği var mı diye kontrol edilmeli. Soğuk ve rüzgârdan korunmak için eldiven kullanmalı.

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2. TURUNÇGİLLERİN FAZLASI ZARAR

Kışın evde uzun süre kalmak kalorili besin tüketilmesine yol açıyor. Karbonhidrat ağırlıklı beslenme nedeniyle portakal, mandalina gibi turunçgiller daha fazla tüketiliyor. Ölçülü yenildiklerinde vitamin ve enerji deposu olan bu meyvelerin fazlası ise kan şekerinin ayarını bozuyor.

3. CİLDİN ÇATLAMASINA İZİN VERMEYİN

Diyabetik hastalar, normal insanlara göre enfeksiyona daha yatkın oluyor. Cildin çatlamasına yol açan soğuk ve kuru hava, düşük nem, rüzgâra karşı dikkatli olmak gerekiyor. Çatlaklar, derideki açıklıklar, enfeksiyonlara yol açabilecek bakterilerin girmesine izin verebiliyor. Cildinizi sıcak tutmak, iyi bir diyabet öz bakımını uygulamaya devam etmeyi sağlıyor. Bunu önlemek için vücudun iyi nemlenmesi gerekiyor. Yeterli su tüketilerek, vücudun susuz kalınması önlenirken, banyodan sonra cilt henüz nemini kaybetmeden nemlendirici kullanmak gerekiyor.

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4. AYAK YARALARI HAYATİ ÖNEMDE

Diyabetlilerin yaşadığı his kaybı ayak yaraları ve bu yaraların yol açtığı tedavi edilemez ülserlere yol açıyor. His kaybı parmak, bacak, ayak kaybına sebep olabiliyor.

5. ENFEKSİYONA KARŞI AŞILANIN

Diyabet hastalarının kış aylarında dikkat etmesi gereken bir diğer konu ise aşı. Enfeksiyona yatkın olan bu kişiler sık sık viral ve bakteriyel enfeksiyonla karşılaşıyor. Diyabetlilerin Kovid-19 başta olmak üzere influenza ve zatürre aşılarını yaptırması önem taşıyor.

6. BESLENME VE EGZERSİZE DİKKAT

Kış aylarında beslenmenin yanı sıra egzersiz de çok önemli. Diyabetlilerin yeşil yapraklı mevsim sebzeleri ile salata tüketimini artırararak, vitamin ihtiyacını bu besinlerle sağlaması gerekiyor. Haftada 3 veya 4 defa 45 dakika ile 1 saat süreli yürüyüş gibi egzersiz yapılması kritik önem taşıyor.

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EN ÖNEMLİ SEBEP: ŞİŞMANLIK

Temel olarak 2 çeşit diyabet hastalığı olduğunu belirten Keskin, “Fakat diyabet öncesi dönem, Tip 1 diyabet, Tip 2 diyabet, gebelik diyabeti, çocukluk çağı diyabeti şeklinde farklı sınıflandırmalar yapılıyor. Tip 2 diyabet toplumda daha çok görülürken, bu grup hastaların yüzde 90’ını oluşturuyor. Tip 2 diyabetlilerin yüzde 80’i şişmandır ve bu bağlamda Tip 2 diyabete yol açan önemli nedenlerden biri şişmanlık” dedi.

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