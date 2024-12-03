Düşük telif ödemeleri istismarı önlemez

Anadolu Ajansı ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla dün “II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu” düzenlendi. Programda, dijital medyanın hukuki, etik ve teknolojik sorunlarının yanı sıra dijitalleşmenin telif haklarına etkisi, yapay zekanın haber üretim süreçlerindeki konumu konuşuldu. Açılışa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz katıldı. Programda konuşan Altun, gerçek haber üretiminin zahmetli ve emek isteyen bir iş olduğunu vurgulayarak, “Haber metni, mutlak surette telif hakkı kapsamına alınarak korunması gereken bir eserdir. Bu analog medya dönemi için de dijital medya dönemi için de geçerli olan bir gerçekliktir” dedi.