Düzenleme şiddeti bitirir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hekimler ve sağlık çalışanlarına yönelik açıkladığı 5 maddelik paketin camiadaki yansımalarını sorduk. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, atılan adımların son derece yerinde olduğunu söyledi.

BEKLENTİLERİ KARŞILADI

Hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarını, “Malpraktis (tıbbi hata) davaları, sağlıkta şiddet vakaları ve feda edilen yılların karşılığının maddi olarak alınamaması” olarak özetleyen Erdöl, “Hiçbir hekim hastasının kötü olmasını istemez. Sonuçta hekim de insandır. Çok nadir de olsa istenmeyen bir hata olduğunda, ortaya çıkabilecek maddi-hukuki destek devlet tarafından karşılanmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın malpraktis konusundaki açıklamalarında beklentilerimizin karşılandığını da görmekteyiz” şeklinde konuştu.

Nedim Uzunn

DEFANSİF TIP BİTECEK

TABİP-SEN Yönetim Kurulu Üyesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Nedim Uzun da pakete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Malpraktis davalarıyla ilgili kurul oluşturulması son derece yerinde bir karar. Bu kararla birlikte defansif tıp bitecek, hekimler gönül rahatlığıyla ameliyat yapabilir hale gelecek” dedi.

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HİZMET ALMALARI ENGELLENEBİLİR

Uzun sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlıkta şiddetin önlenmesi için kasten yaralama suçunun CMK kapsamında alınmasını olumlu karşılıyoruz. Ancak temel arzumuz bu şahısların sağlık hizmetlerinden yararlanmasının da engellenmesi hatta cezai yaptırımların da artırılması yönündeydi” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı’nın pakete ilişkin bir açıklama yapması ve söz konusu vaatlerin bir an önce somutlaştırılması bekleniyor.

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