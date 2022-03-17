Hayat Düzenleme şiddeti bitirir
AKTÜEL

Düzenleme şiddeti bitirir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hekimler ve sağlık çalışanlarına yönelik açıkladığı 5 maddelik paketin camiadaki yansımalarını sorduk. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, atılan adımların son derece yerinde olduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Düzenleme şiddeti bitirir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hekimler ve sağlık çalışanlarına yönelik açıkladığı 5 maddelik paketin camiadaki yansımalarını sorduk. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, atılan adımların son derece yerinde olduğunu söyledi.

BEKLENTİLERİ KARŞILADI

Hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarını, “Malpraktis (tıbbi hata) davaları, sağlıkta şiddet vakaları ve feda edilen yılların karşılığının maddi olarak alınamaması” olarak özetleyen Erdöl, “Hiçbir hekim hastasının kötü olmasını istemez. Sonuçta hekim de insandır. Çok nadir de olsa istenmeyen bir hata olduğunda, ortaya çıkabilecek maddi-hukuki destek devlet tarafından karşılanmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın malpraktis konusundaki açıklamalarında beklentilerimizin karşılandığını da görmekteyiz” şeklinde konuştu.

Nedim Uzunn
Nedim Uzunn

DEFANSİF TIP BİTECEK

TABİP-SEN Yönetim Kurulu Üyesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Nedim Uzun da pakete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Malpraktis davalarıyla ilgili kurul oluşturulması son derece yerinde bir karar. Bu kararla birlikte defansif tıp bitecek, hekimler gönül rahatlığıyla ameliyat yapabilir hale gelecek” dedi.

HİZMET ALMALARI ENGELLENEBİLİR

Uzun sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlıkta şiddetin önlenmesi için kasten yaralama suçunun CMK kapsamında alınmasını olumlu karşılıyoruz. Ancak temel arzumuz bu şahısların sağlık hizmetlerinden yararlanmasının da engellenmesi hatta cezai yaptırımların da artırılması yönündeydi” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı’nın pakete ilişkin bir açıklama yapması ve söz konusu vaatlerin bir an önce somutlaştırılması bekleniyor.

14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlıkta 5 müjde
GÜNDEM
14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlıkta 5 müjde

Sağlıkta şiddete karşı yeni adımlar: Çalışmalar başladı
GÜNDEM
Sağlıkta şiddete karşı yeni adımlar: Çalışmalar başladı
Putini Jüpitere gönderin

'Putin'i Jüpiter'e gönderin'

​Ukrayna hükümeti kampanya düzenledi: 2 milyon dolar toplandı.
Chelsea maçında tarihe geçti

Chelsea maçında tarihe geçti

​36 yaşındaki milli futbolcu artık yeni bir unvanın sahibi.
Asgari ücrete 6 ayda bir zam gelir mi

Asgari ücrete 6 ayda bir zam gelir mi

​Cahit Özkan TVNET canlı yayınında açıkladı.

Biden Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik desteği sağlayacaklarını açıkladı.

'Final maçına çıkıyoruz'

'Final maçına çıkıyoruz'

​G.Saray maçı öncesinde dikkat çekici sözler.

ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık güvenlik desteği.

Bosna-Hersekli alim Hakk'a yürüdü

Bosna-Hersekli alim Hakk'a yürüdü

​​Fikret Karçiç'in vefatını İbrahim Kalın duyurdu.

Ukrayna gündemli toplantı sonrası NATO'dan açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.