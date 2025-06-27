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Elektrik arızası yangına neden oldu

Elektrik arızası yangına neden oldu

17:2927/06/2025, Cuma
IHA
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ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE ELEKTRİK PANOSUNDA MEYDANA GELEN ARIZA YANGINA NEDEN OLDU.
ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE ELEKTRİK PANOSUNDA MEYDANA GELEN ARIZA YANGINA NEDEN OLDU.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrik panosunda meydana gelen arıza yangına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Belören Beldesi'nde İhsan Uçar'a ait konutta bahçede bulunan elektrik panosunda meydana gelen arıza yangına neden oldu. Çamaşır makinesinin kablosuyla başlayan yangın tüm evi sardı. Yangını fark eden ev sahipleri komşularının yardımı ile yangını söndürdü. Olay yerine gelen Gölbaşı İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri soğutma çalışmaları yaptı. Kısmi olarak yanan evde maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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