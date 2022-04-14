Filmine destek arayan buraya

Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü ve Ay Yapım, 24-26 Mayıs tarihleri arasında, Luma Kısa Film Festivali’ni düzenleyecek. Hayal ettiği film projelerini gerçekleştirmek isteyen yetenekli gençleri desteklemek amacıyla düzenlenen festival kapsamında, kısa film gösterimlerinin yanı sıra, söyleşiler ve atölye çalışmaları da yapılacak.

Ayrıca festivalde sadece öğrencilerin başvurabileceği 3 yarışmalı bölüm gerçekleştirilecek. Kısa Film Yarışması için 27 Nisan, Kısa Film Senaryosu Yarışması için 6 Mayıs ve Uzun Metraj Film Senaryosu Yarışması için 13 Mayıs’a kadar başvurular festivalin web sitesi üzerinden yapılabilecek.