Gazze el yazmaları tarihi aydınlatacak

Gazze’de El-Omari Ulu Camii Kütüphanaesi’ndeki el yazmalarının restorasyonuna başlanıldı. Gazze Vakıflar Müdürlüğü’nden Abdullatif Ebu Haşim, restorasyonu gerçekleştirilen eserlerin Gazze topraklarının tarihini içerdiğini söyledi. Ebu Haşim, Gazze’de ilk defa bu tip bir restorasyon ekibinin oluşturulduğunu belirterek, el yazmalarının İsrail’in bu topraklar üzerindeki iddialarını redddecek nitelikte olduğunun altını çizdi. Bölgedeki Yahudi varlığından önce Filistin şehirlerini tanımlayan tüm eski belgelerin Arapça yazılmış olmasının bile bu toprakların Arapların olduğunu onaylar nitelikte olduğunu da belirtti.

COĞRAFYADAN EDEBİYATA

El yazmaları arasında birbirinden farklı konularda belgeler yer alıyor. Kimi şiir ve mektup, kimisi ise bölgenin coğrafi özelliklerine odaklanıyor. Filistin köyleri, bitkileri ve ağaçları, ovaları, nehirleri ve denizi ile tasvirleri içeren belgelerin önemi de oldukça yüksek. Bu belgelerle beraber bir kez daha Filistin sakinlerinin kökeni gözler önüne seriliyor. Ebu Haşim, şu an ellerinde 200’ü aşkın belge olduğunu ve bunların en eskisinin 500 yaşında olduğunu söyledi.

Sürdürülen çalışmalarda belgeler asit içermeyen kaplarda muhafaza ediliyor. Restorasyon tamamlandıktan sonra eserler araştırmacılar için de yeniden kullanılabilir hale gelecek. Ayrıca bu arşiv herkesin erişebilmesi için dijital olarak da kullanıma sunulacak. Ebu Haşim de amaçlarının bu yazıların içeriğini dünyaya yaymak olduğunu söyledi.

ARŞİVLEMEK İÇİN AYLARCA BEKLEDİK

El-Omari Ulu Camii’ndeki elyazmalarını koruma projesinin sorumlusu Haneen Al-Amassi ise projede kullanılan metodolojinin üç ana aşamadan oluştuğunu belirtti. Bu nedenle önce el yazmasının restorasyonuna acil müdahale, ardından bunların elektronik kopylarının hazırlanması,ve son olarak da yazının ömrünü korumak için uluslararası standartlara göre yeniden depolanması amaçlanıyor. Al-Amasi, projenin yöneticilerinin birçok engelle karşı karşıya olduğunu da söyledi. Bunlardan en önemlisi, el yazmaları için gerekli araçların bulunması olmuş. Al- Amassi, “Özel araçlar almak için aylarca abluka ve geçişlerin kapatılması nedeniyle bekledik ve makaleleri elektronik olarak arşivlemek için tarama cihazını almak için dört ay bekledik” dedi.

REKLAM

Baybars’ın kütüphanesi

Vakıflar Müdürlüğü’nden Abdullatif Ebu Haşim El-Omari Ulu Camii Kütüphanesi’nin el yazması koleksiyonunun Filistin’deki en önemli el yazmaları arasında olduğunu söylüyor. Kütüphane 700 yıl önce, Orta Çağ İslami döneminin en büyük hükümdarlarından bir olan biri olan Türk Memlük Sultanı Baybars tarafından inşa edilmiş. Bu kitapların birçoğu hırsızlık ve savaş nedeniyle dağıtılmış.