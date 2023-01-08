Geçmeyen öksürük tehlikeli: Akciğer kanserinin habercisi olabilir

Grip sezonunun açılmasıyla birlikte evde, sokakta, toplu taşımada hemen hemen herkesin öksürdüğüne şahit oluyoruz. İlaç kullanımına rağmen haftalarca geçmeyen dirençli öksürüğün altından farklı hastalıkların çıkabileceğine dikkat çeken İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erkan Kaba, dirençli öksürüğün akciğer kanserine işaret edebileceğini belirterek, “Burada önemli olan öksürüğün olağan dışı bir seyir göstermesi. Özellikle 2 haftadan fazla süren inatçı öksürük varsa hekime başvurarak altta yatan sebebin ortaya konması önem taşıyor” dedi.

GENETİK GEÇİŞLİ DEĞİL

Akciğer kanserinin tıpkı yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik bir hastalık olarak düşünülerek, tedavi sürecinin sabırla sürdürülmesini isteyen Doç. Dr. Kaba, hastalığın genetik geçişli olmadığına da vurgu yaptı. Tüm kanserler arasında yüzde 15’lik bir orana sahip olan akciğer kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türü olma özelliği taşıyor. Akciğer kanseri görülme oranının son yıllarda azaldığını hatırlatan Kaba, “Bu durum tütün ürünlerinin kullanımındaki azalmaya bağlayabiliriz. Tedavi yöntemlerinde gelişmelerle birlikte erken tanı sayesinde kanser hastalarının tedavi edilebilirliği de arttı. Sigara kullanımı tüm dünyada akciğer kanseri vakalarının ana nedenidir. Sigara dışında radon gazı, hava kirliliği, asbest ve arsenik gibi kimyasallar akciğer kanseri nedenleri arasında sayılabilir” diye konuştu.

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Erkan Kaba

İLK SORUMLU SİGARA

Sigara içenlerin yanı sıra dumanına maruz kalan kişilerin de akciğer kanseri olabileceğini kaydeden Doç. Kaba, “Sadece sigara içmemek değil sigara içilen ortamlarda bulunmamak da akciğer kanserine yakalanmamak için çok önemli. Sigara kullanımının önüne geçerek akciğer kanserinin görülme sıklığını azaltabiliriz” şeklinde konuştu.

EVİ HAVALANDIRMAK ŞART

Sigaradan sonra en önemli ikinci akciğer kanseri nedeni olarak kabul edilen radon,renksiz ve kokusuz radyoaktif bir gaz olarak biliniyor. Toprak, kaya ve sudaki uranyum nedeniyle ortaya çıkan bu gaz, yukarı doğru hareket ederek, evlerin taban ya da duvarlarındaki çatlak ve boşluklardan içeri sızabiliyor. Günlük hayatta radon gazından korunmak için evleri çok iyi havalandırmak gerekiyor. Sanayileşmenin artmasıyla birlikte insanların radon gazına maruziyeti artarken, bu gazın tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 10-15 kadarından sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Amerikan Çevre Koruma Dairesi, üçüncü kat altı evlerin radon gazı yönünden araştırılmasını öneriyor.

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ROBOTİK CERRAHİ ETKİLİ

Akciğer kanserinin nefes darlığı, göğüs, sırt, kol ve omuz ağrısının yanı sıra, balgamda kan, parmak uçlarında bombeleşme, eklemlerde şişme ve göz kapağı düşüklüğü gibi belirtilerle ortaya çıktığını hatırlatan Kaba, hastalığın evresine göre tedavi yollarına dikkat çekti. Erken evre akciğer kanseri hastalarının teknolojik gelişmeler etkili bir şekilde tedavi edildiğini söyleyen Kaba, “Teknolojik gelişmeler sayesinde ameliyatın hastalar üzerindeki olumsuz etkileri ciddi oranda ortadan kalktı. Artık kapalı ameliyat teknikleriyle hastalar 5-7 gün içinde taburcu olup 10 gün içinde de işlerinin başına dönüyor. Kapalı ameliyat tekniklerinin en yüksek teknolojiye sahip olanı robotik cerrahi olurken, robot yardımıyla yapılan akciğer ameliyatlarında hastalara büyük kesiler yapılmadığı için hastalarda daha az ağrı hissi oluşuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Akciğer için her gün yürüyün

Genel akciğer sağlığını korumak ve güçlendirmek için mutlaka taze meyve ve sebze tüketilmesini öneren Kaba, “Antioksidanlardan zengin vitamin ve mineralleri yeterince almalı, bol sıvı tüketmeli ve ideal kilomuzu korumalıyız. Bununla birlikte günde 20-30 dakika düzenli yürüyüş yapmalıyız’’ dedi.