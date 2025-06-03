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Güneş’e benzeyen genç bir yıldızda ilk kez su izine rastlandı

Güneş’e benzeyen genç bir yıldızda ilk kez su izine rastlandı

14:423/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait teleskoplar, Dünya’dan yaklaşık 370 ışık yılı uzaklıktaki genç bir yıldızın etrafında su buharı tespit etti.
Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait teleskoplar, Dünya’dan yaklaşık 370 ışık yılı uzaklıktaki genç bir yıldızın etrafında su buharı tespit etti.

Uzayda yaşam arayışını hızlandıran keşif. Bilim insanları 370 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldız sisteminde su buharı tespit etti.

V883 Orionis adı verilen bu yıldız, tıpkı Güneş gibi genç ve enerjik bir yapıya sahip. Araştırmacılar, bu keşfin evrenin farklı bölgelerinde yaşam için gerekli koşulların sanılandan daha yaygın olabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

Su, gezegen oluşumunun merkezinde

Bilim insanlarına göre yıldızın etrafındaki gaz ve toz diski, gelecekte gezegen oluşumuna sahne olabilir. Diskin sıcak iç katmanlarında gözlemlenen su buharı, suyun yıldız sistemlerinde nasıl hareket ettiğine ve gezegenlere nasıl taşındığına dair önemli ipuçları veriyor. Bu gözlemler, suyun gezegenlerin temel yapı taşlarından biri olarak nasıl yer aldığını anlamamıza da yardımcı oluyor.

Yaşam izlerinin peşinde

ESA ve NASA’nın ortak çalışmaları sayesinde, suyun yıldızlararası ortamdan gezegenlere nasıl taşındığına dair uzun süredir tartışılan senaryolar yeniden gündeme geldi. Uzayda suyun izini süren bilim insanları, özellikle Güneş benzeri yıldızlarda yapılan bu tür keşiflerin, Dünya dışı yaşam ihtimalini desteklediğini vurguluyor. Uzmanlara göre bu bulgular, gelecekteki yaşam arayışı çalışmalarını yeni bir boyuta taşıyabilir.





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