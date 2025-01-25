Denizlerin altında 120 gün: Alman uzay mühendisi Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi

59 yaşındaki Rüdiger Koch, Cuma günü 30 metrekarelik su altı evinden, Guinness Dünya Rekorları hakemi Susana Reyes’in huzurunda çıktı. Guinness Dünya Rekorları hakemi , Koch’un, Florida lagününde bir su altı odasında 100 gün geçiren Amerikalı Joseph Dituri tarafından tutulan eski rekoru kırdığını doğruladı.





Koch, kapsülden çıktıktan sonra, “Harika bir maceraydı ve şimdi bitmişken aslında bir tür pişmanlık hissi var. Burada geçirdiğim zamanı gerçekten çok sevdim” dedi.





Koch, deniz yüzeyinin 11 metre altında bulunan kapsülde kaldığı süre boyunca pencerelerinden gördüğü manzarayı anlatırken, “Her şey sakinleştiğinde ve karardığında, deniz parıldıyordu. Bunu tarif etmek imkansız, bunu ancak kendiniz deneyimlemeniz gerekir” dedi. Koch, ödülünü aldıktan sonra Karayip Denizi'ne atladı.









Koch’un kapsülü, modern yaşamın çoğu donanımına sahipti

Kapsülde yatak, tuvalet, televizyon, bilgisayar ve internet hatta bir egzersiz bisikleti bulunuyor.





Panama’nın kuzey kıyısına 15 dakika mesafede bulunan kapsül, dalgaların üstünde bir odanın üzerinde bir tüp aracılığıyla bağlıydı. Bu tüp, dar bir spiral merdivenle yiyecek ve ziyaretçiler için bir yol sağlıyordu, bunlar yanında bir doktor da vardı.





Yüzeydeki güneş panelleri elektrik sağlıyordu. Yedek bir jeneratör de vardı.









'Denizlerin insan doğası için yaşanılabilir olduğunu kanıtladım'

Koch, “Burada yapmak istediğimiz şey, denizlerin aslında insan yayılması için yaşanabilir bir ortam olduğunu kanıtlamak” dedi. Koch’un kapsülündeki dört kamera, günlük yaşamını kaydediyor, zihinsel sağlığını izliyor ve yüzeye hiç çıkmadığını kanıtlıyordu.



