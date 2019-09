Gençler ata sporuna sevdalı

Etnospor Kültür Festivali’nin bu yılki ayrıntılarına geçmeden önce, etnosporun anlamını ve festivalin dünü ve bugününü anlatalım. “Etnospor”, geleneksel kültürlerden süzülüp bugüne dek ulaşan, içerisinde yerel kimliklere has pek çok öğe barındıran sportif etkinlikleri ifade eden kapsayıcı bir terim. Merkezi İstanbul’da bulunan ve bünyesinde halihazırda 7 ülkeden 18 federasyonu barındıran Dünya Etnospor Konfederasyonu da 2016 yılından itibaren her yıl kadim sporların yaşatılması ve yaygınlaştırılması amacıyla birçok farklı milletin temsil edildiği Etnospor Kültür Festivali’ni düzenliyor. Bu yıl ise ‘Etnospor Kültür Festivali’nin dördüncüsü yapılıyor. Festival, misafir ülke Arjantin başta olmak üzere 16 ülkenin katılımıyla, 3-6 Ekim tarihleri arasında Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yılın sloganı “At Binenin Kılıç Kuşananın” idi. Bu yıl ise festival kapılarını “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” diyerek açıyor.

GÜNEY KORE’DE MADALYA ALDIM

Bu yıl Güney Kore’de on beşincisi düzenlenen Atlı Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya alarak şampiyon olan Milli Okçu Berkin Aras da atlı okçuluk kategorisinde yer alacak. Aras, Etnospor Kültür Festivali’nin yine renkli ve bir o kadar da öğreteceği olacağını söylüyor. Aras’ı ata olan sevgisi bu spora yöneltmiş ve üç yıldır da profesyonel olarak atlı okçuluk yapıyor. Bu spor severek yapılırsa başarının geleceğini dile getiren Aras, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Geçtiğimiz günlerde Güney Kore’de 15.’si düzenlenen Atlı Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda, ülkemize 3 altın madalya getirdim. Önümüzdeki yıllarda hedefim ise Avrupa’da ülkemi temsil edip oradan madalyalarla dönmek.” Balıkesir’de yaşayan Aras, artık geleneksel sporlara ilgi duyanların sadece İstanbul’da değil yaşadıkları şehirlerde de kulüplere gidebileceklerini söylüyor ve ekliyor: “Ailem atlı okçuluk yapmam konusunda bana hep destek oldu. Belki bu festivale gelen at sevdalısı gençler ve çocuklar ata sporumuzu yakından tanıyıp, harekete geçebilirler.” Festivale katılan 14 yaşındaki Milli Atlı Okçu Damla Çakırca , üç yıl önce bu spora başlamış. Çocukluğundan beri atlara sevdalı olduğunu söyleyen Çakırca, annesinin desteğiyle bir spor kulübüne yazılmış. Denizli, Elazığ, Balıkesir ve Eskişehir gibi yerlerde girdiği her yarışmadan derece almadan çıkmadığını belirten genç sporcu, bu festivalin büyük bir fırsat olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: “ Özellikle çocuklar ve gençler buraya geldiklerinde geleneksel sporlar konusunda çok şey öğrenebilecekler. Aynı zamanda da eğlenecekler.”

ETNİK TATLAR DA OLACAK

Festivalde geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato olmak üzere 12 geleneksel spor dalında mücadele gerçekleştirilecek. Toplamda 1.000’e yakın sporcunun katılması beklenen ve yalnızca güreş kategorisinde 250 sporcunun yer alacağı festivalde yağlı güreş şenliği de olacak. Etnospor Kültür Festivali spor ve oyun müsabakalarının yanında kültürel ve eğlenceli aktiviteleri ile de yüzbinlerce katılımcıya ulaşıyor. Festival, bu yıl Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna, Yemen’den oluşan 16 ülkenin geleneksel yemeklerini ziyaretçilerinin beğenisine sunacak. Kıl çadırlarda oba yaşamından tarihi el sanatları atölyelerine, kılıç kalkan gösterilerinden atlı gösterilere pek çok aktivite festival alanında sahne alacak. Alanda 16 Orta Asya ülkesini temsil eden toplulukların yanı sıra Türkiye’nin 7 bölgesinden farklı iller de çadırlarını kuracak.