Gölge Oyunları Yedikule’ye geldi

Meva A. Önyurt ve Tuba Karabey’in birlikte yazdıkları Gölge Oyunları Serisi’nin ikinci kitabı raflardaki yerini aldı. Bu yeni kitap Gölge Oyunları 2: Yedikule’nin Yedilisi adını taşıyor. Erdem Çocuk etiketiyle okurla buluşan kitap, çocuklara kendi kültürlerini bu çağın içinden bir dille anlatıyor. Tabi bunun yanında bol macera ve eğlence de yerini alıyor. Kitap, çocuklara nasihat vermek yerine kendilerini özdeşleştirebilecekleri sıcak karakterler oluşturarak onları heyecanlı bir kurgu içine çekiyor.

ÇOCUKLARA YENİ BİR PENCERE

Bugün dünyamız bizlerin yetiştiği günlerden çok farklı. Ancak globalleşme veya dijitalleşmeyle ne kadar sert biçimde yüzleşsek de bir çocuk hâlâ dünyaya kendi penceresinden masumane biçimde bakıyor. Çocuk edebiyatında da mühim olan çocuğun bu kendi penceresine eğlenerek vakit geçirebileceği zararsız manzaralar çizebilmek. Bu düstur ile hareket ettiği eserde belli olan Meva A. Önyurt ve Tuba Karabey’in Gölge Oyunları Serisi’nde medeniyetimizin bir parçası olan aile ve mahalle dayanışmasına vurgu yapıyor.

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İlk kitabı okuyanlar bilecektir: Hikâye ana karakterimiz Şeyma’nın yaz tatili için Reçeli’ye dedesinin yanına gitmesi ile başlıyordu. Hasan Dede’nin çocuklara merhamet, dinlemek, dış görünüşle yargılamamak gibi birçok erdemimizi Arkadaşlık Beyannamesi adı altında imzalatması güzel bir maceranın ve arkadaşlığın temelini atmıştı. Ancak serinin bu ikinci bölümünde arkadaşlıklar büyük bir imtihana girecek.

MACERA İSTANBUL’A TAŞINDI

Yeni kitapta tüm karakterlerimiz bizi biraz daha büyümüş şekilde karşılıyorlar. Şeyma İstanbul’daki Gülbeşeker Mahallesi’ndeki okuluna giderken Reçeli okulunda yangın çıkmasıyla Mehmet, Orhan ve Hafize kısa süreliğine onun yanına misafir öğrenci olarak geliyor. Fakat Şeyma’nın şehirli-köylü ayrımı yapan yakın arkadaşı İpek’in gazabına uğramaları hepimizi üzecek. Bu sırada Şeyma’nın Reçeli’den gelenler ve okul arkadaşlarının arasında sıkışıp kalmasını, hiç ummadıkları bir tarihi eser kaçakçılığının ortasında bulmalarını okuyacağız. Birlik olup bu hırsızlığa mani olabilmek için okul gezisinin rotasını Yedikule Hisarı’na bile çevirecekler. Peki mirasımızı koruyabilmek için ellerinden geleni yaparken birbirlerine ayrımsız bakabilmeyi de öğrenebilecekler mi? Çift yazarlı kitap boyunca komşuluğun, aile olmanın, değerlerimize sahip çıkmanın önemine vurgu yapılıyor. Ancak bir yandan da İstanbul’u Yedikule’den Boğaz’a doğru karış karış gezerek deniz kokusunu yanımıza kadar getiriyor.