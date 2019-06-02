Görmediğimiz İstanbul’u özlüyoruz

Geçen yıl kaybettiğimiz usta foto muhabiri Ara Güler’in kareleriyle İstanbul nostaljisine hazır mısınız? İstanbul Modern’de ziyarete açılan “İki Arşiv, Bir Seçki: Ara Güler’in İzinde İstanbul” sergisi, sanatçının 1950’lerden itibaren şehrin dört bir yanında çektiği eşsiz fotoğraflara yer veriyor.

İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi işbirliğiyle gerçekleşen, iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıkan sergi, kentin 20. yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi gözler önüne seriyor. Bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in fotoğraflarının rolünü görünür kılıyor. Küratörlüğünü İstanbul Modern Fotoğraf Bölümü Yöneticisi Demet Yıldız’ın yaptığı sergide hem haritalar hem şehrin çeşitli yerlerinden çekilmiş kareler yer alıyor. Bu yerleden bazıları şuan yok. Eminönü Yağ İskelesi, Karaköy’deki Kalafat yeri bunlardan bazıları. Ataköy, Şehzadebaşı, Eminönü, Taşlıtarla, Ortaköy gibi yerler ies göze çarpanlar arasında. Nostalji sevenler ve eski İstanbul sevdalıları için sergide ilk kez göreceğiniz çok özel kareler mevcut. Aynı zamanda bugün kaybolan şehir kültüründen örnekler de var. Kumkapı’daki balıkçılar gibi…

Ara Güler

KİŞİSEL TARİHİ

Açılışta konuştuğumuz Yıldız, 20.yüzyıldan itibaren dünyada başlayan değişimin İstanbul’da da yankı bulduğunu belirterek bu değişimin kolektif hafızamızı da şekillendirdiğini ve bunu Ara Güler fotoğraflarından okuyabileceğimizi vurguladı. Ara Güler fotoğraflarında öne çıkan temalardan birinin İstanbul olduğunu belirten Yıldız, “Bu fotoğraflara neden tekrar tekrar bakmak istiyoruz sorusunu sorgulamaya başladık. Eski İstanbul fotoğraflarına bakınca hiç ait olmadığımız ve hiç yaşamadığımız bir İstanbul’a özlem duyuyoruz. Bir şekilde bu İstanbul’a özlem duyuyoruz. Her şey ne kadar masumdu ve güzeldi duygusu ön planda” diyor.

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Ara Güler’in 1950’lerden itibaren İstanbul fotoğrafları çekmeye başladığını kaydeden Yıldız, “Bu fotoğraflar aynı zamanda onun kişisel tarihi. İstanbul’a da referanslarda bulunuyor. Dolayısıyla her zaman onun süzgecinden geçmiş bir İstanbul görüyoruz. Biz geçmişi düşününce Ara Güler’in fotoğrafları üzerinden İstanbul’un semtlerini nasıl odluğunu hatırlıyoruz. Ara Güler’in izinden yürüyelim” şeklinde konuşuyor. Sergi 17 Kasım 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak.