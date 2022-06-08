Güle güle bayım: Mevlana İdris'i kaybettik

“İyi geceler bayım hiç yittiniz mi, en az bir defa yitmeli insan” diyen şair ve yazar Mevlana İdris Zengin vefat etti. “En son ölüm gelir, yine de erken deriz” demişti oysa. 56 yaşında gelen erken bir ölümün o soğuk nefesiyle baş etmeye çalışırken, yine gidenlerin mısralarına sığınmamız da hazin. Tam da Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç’un ölüm yıldönümü olan 7 Haziran’da bir başka Maraşlı Şair Mevlana İdris’e veda ettik. Bir süre önce geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Doğduğu şehir Maraş’ta kalp ameliyatı geçiren ve dört damarı değişen Zengin, tedavisi devam ederken dün sabah saatlerinde hakkın rahmetine kavuştu.

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SESSİZLİĞİ İLE MEŞHURDU

Mevlana İdris, ‘adamlarım’ dediği çocukların yüreğine dokunmak için gençlik yıllarından beri çaba sarf etti. Çocuk Vakfında kuruluşundan itibaren görev yapan şair, büyüklere de yazardı, ama kalemini en çok çocuklar için kullandı. Masalın bu dünyadan sıkılanlar için yazıldığını düşünen yazar, çocuk masallarıyla edebiyat dünyasında eşsiz bir yer edindi. Sessizce iyilik yapanları sayınca akla gelen üç beş kişiden biriydi Mevlana İdris. Sadece çocukların değil, büyüklerin de hayatına bir şekilde dokundu. Sessizliğiyle meşhurdu ama etrafından kalabalık hiç eksik olmazdı.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun olmak üzere siyaset ve edebiyat camiasından pek çok isim Mevlana İdris için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, İBB Başkanlığı döneminde kendisine danışmanlık ve metin yazarlığı yapan İdris için yayınladığı taziye mesajında, "Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

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Behram, Nedim ve Kaptan Malik adında üç delikanlının babası Mevlana İdris Zengin’in cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Eyüp Sultan Camii’nden kaldırılacak. Kardeşi Salih Zengin’in duyurduğuna göre Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedilecek. Elveda bayım, görüşmek üzere.

YETMİŞ ÇOCUK KİTABI YAZDI

“Mevlana İdris’in masalları hem soru hem de cevaptır” der Mustafa Ruhi Şirin. “Adamın biri altmış yaşında doğar. Kelimeleri sessizlik torbasına koyan çocuğun amacı neydi?” Bu sorular ve cevaplarla çocukları fantastik dünyaya çağıran İdris, eserlerinde sıra dışı karakterlere yer vermesini “Normal olacak kadar anormal değilim. Çocuklar için normali tekrarlamayı anlamsız buluyorum” diyerek anlatmıştı bir röportajında. 70’in üzerinde yazdığı çocuk kitaplarının isimleri de kapakları da bu mantık çerçevesindeydi. Hayal Dükkanı, Korku Dükkanı, Sinir Dükkanı, Tehlikeli Bir Kipat, Ütüsüz Ayakkabılar, Çınçınlı Masal Sokağı, Sufi ile Pufi, Vay Canına, Dondurmalı Matematik, Kirpiler Şapka Giymez, Romantik Tilki, bunlardan bazıları.

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Andırınlı şair

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 1966’da dünyaya gelen Zengin, 1989’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İkindi Yazıları, Diriliş, Dergah, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikâye ve denemeleri yayımlanan Zengin, en çok çocuk edebiyatı alanında kitap kaleme aldı. Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyeliği de yapan yazar, yazdığı çocuk kitaplarıyla 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü, 1998'de Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü aldı. "Tuhaf Adamlar" serisindeki kitapları Almanya'daki bir yayınevi tarafından 9 dünya diline çevrilerek yayına hazırlandı.

HAYAT Büyümeyi reddediyoruz

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana İdris Zengin için taziye mesajı: Vefat haberini teessürle öğrendiğim



