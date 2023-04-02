Hattın seçkin örnekleri Ya Şeh-i Ramazan’da

Kazlıçeşme Sanat, Ramazan ayı boyunca Ya Şehr-i Ramazan isimli hat sergisine ev sahipliği yapacak. Ramazan ayının ruhuna ve geleneğine hitap eden sergide hat sanatını günümüzde icra eden hattatların kapsamlı ve seçkin eserleri yer alıyor. Kazlıçeşme Sanat, Ya Şehr-i Ramazan Hat Sergisi’yle Ramazan ayında kapılarını sanatseverlere açmaya başladı. Küratörlüğünü Sanat Tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu’nun yaptığı sergide; Fuad Başar, Mehmed Özçay, Mehmet Memiş ve Savaş Çevik, Hakan Arslan, Said Abuzeroğlu, Abdurrahman Depeler, Seyit Ahmet Depeler, Mümtaz Seçkin Durdu, Cevad Huran, Ferhat Kurlu, Tahsin Kurt, Yusuf Mazı, Menaf Nam, Osman Özçay, Fatih Özkafa, Mustafa Parıldar, Ahmet Faris Rızk, Yılmaz Turan, Muhammed Yaman, Fatih Yıldız, Mahfuz Zennun gibi 22 sanatçı 86 eser ile yer alıyor.

Sergi hakkında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu yıl, milletçe hüzünlü bir Ramazan’a girdik. 6 Şubat’ta yüzyılın felaketiyle 11 ilimiz etkilendi. Bu şartlar altında Ramazan’a girdik. Kazlıçeşme Sanat, 2019’dan bu tarafa çok güzel sergilere ev sahipliği yaptı. Şimdi de kıymetli bir seçkiyle karşınızdayız. Dünya çapında çok kıymetli hat sanatçılarımız var. Onların eserleri burada. İyi ki varlar” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da şunları söyledi: “Kültür ve sanatı gelişmemiş bir milletin medeniyeti olmaz. Biz çok büyük medeniyetler inşa etmiş bir milletin evlatlarıyız. Bizi medeniyet yapan inandığımız değerleri, söylediğimiz sözlerin ete kemiğe bürünmüş, sanata dönülmüş olmasıdır. Dolayısıyla hat olsun diğer güzel sanatlar olsun bizim medeniyetimizin en güzel nişaneleridir.”

Ya Şehr-i Ramazan Hat Sergisi pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.







