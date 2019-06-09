​Hayata bakan umudu görür

İran sineması uzun yıllardır dünya genelinde ilgi görüyor. Cafer Panahi, Asghar Farhadi gibi yönetmenlerin ödüllü yapımları, İran sinemasındaki hikaye çeşitliliği, deneysel ve politik filmler karşılık buluyor. Genç yönetmenler de tıpkı Türkiye’deki gibi süreçte öne çıkıyor. Yaser Talebi bu yönetmenlerden biri. Belgesel üzerinde çalışan Talebi’nin son filmi “Beloved-Canım” ise oldukça ilginç bir öyküye sahip…

Filmin ilginç yanı herhangi bir kurguya ya da senaryoya sahip olmadan gerçek bir hayatı anlatması. Başrolde ise İran’ın Elburz Dağları’nda yaşayan 80 yaşındaki Firuze var. Yönetmenin tesadüfen tanıştığı Firuze, 9 yaşındayken babasını kaybetmiş ve hayatın zorluklarıyla erken tanışmış bir kadın. Henüz 14 yaşındayken de kendisinden yaşça büyük bir çobanla evlendirilmiş. O gün bugündür Elbruz’da zor doğa koşullarında yaşıyor. Çocuklarının yalnızlığa terk ettiği yaşladı kadın, filmde kendi akışı içinde hayatı sevmek ve yaşamaktan vazgeçmemek konusunda önemli bir ders veriyor. Aynı zamanda sıkı bir kadın öyküsü bu. Kadın emeği, hayata karşı duruşu, gurur... Firuze’nin filmi kabul etmesinin tek nedeni ise çocuklarının onu ekranda görmesi… IDFA başta olmak üzere birçok önemli uluslararası belgesel festivalinde izleyiciyle buluşan filmi İstanbul’a konuk olan Talebi ile konuştuk…

Firuze’nin hayatıyla nasıl tanıştınız? Ve bu tanışıklıktan belgesel fikri nasıl çıktı?

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Ben de o bölgede, İran’ın kuzeyinde yaşamıştım. Çocukluk hayatım çizgi film gibi geçti. Biraz karışıktı fakat çok şefkatli bir nenem vardı. Çok erken yaşta hayata veda etti. Sinema hakkında çalışmaya başladığım dönemlerde hep onunla ilgili bir şeyler yapmayı düşünmüştüm. Firuze’yi görünce de onun tekrar yaşadığını hissettim ve filmi yapmaya karar verdim. Ama tabi Firuze diyaloğa çok kapalıydı ve film de onun için önemli değildi. Fakat onu ikna etmem gerekiyordu. Güvenini kazanmak için çok çabaladım ve samimi bir atmosfer olsun istedim. Çünkü bir filmi yapmak için karakterlerle derin bağ kurmanız gerekir. Kurgu yok, senaryo yok. Tamamen onu takip ettik iki yıl boyunca.

GEÇMİŞİ BUGÜNDE YAŞIYORLAR

Film kimsesiz, günün karmaşasından çok uzak, teknolojiyle hiç tanışmamış yaşlı bir kadının hikayesi. Ama bütüne baktığımızda doğaya, aileye, insan psikolojisine kadar çok farklı konulara atıflarda da bulunuyorsunuz.

Şöyle söyleyeyim; İran ve Türkiye’nin kültürleri çok benzer. Biz filmi çektikten sonra Hollanda’da gösterdik ve filmin sonunda iki kadın yanımıza geldi. Gözleri yaşlıydı ve bu biz bu filmi izlerken kendi çocukluğumuzu hatırladık dediler. Türkiye’de yaşıyorlardı. O zaman kültürlerimizin ne kadar benzediğini anladım. Şuna bağlayayım; Firuze gibi insanlar burada da var. Geleneksel yaşıyorlar, tabiata bağlılar. İnekleri var mesela; ve onları çok seviyorlar. Allah’la, ağaçlarla, köyleriyle olan ilişkileri çok farklı. Geçmişi bugünde yaşıyorlar. Bunların hepsi benim için ilginçti.

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Sizin Firuze’nin hikayesiyle anlatmak istediğiniz neydi peki?

Ben sadece filmimi yaptım. Bu konuyu izleyicilerin konuşmasını isterim.

Firuze hep çocuklarına hasret… Fakat çocukları onu aramıyor, telefonda konuştukları sahne çok etkileyiciydi. Tüm bunlar ağır basarken Firuze’nin yalnızlığı bir taraftan da umudu besliyor. Ne dersiniz?

Belgesel yapanların önceliği gerçekler… Ben de her zaman gerçeği keşfetmek istedim. Bu filmi farklı yapan yalandan uzak, hayata sadık birini göstermesi. Eğer hayata iyi bakarsanız şefkati ve ümidi görürsünüz. Ben de bunları göstermek için çabaladım. İzleyen hissedecektir. Firuze’nin bu filmi yapmak istemesinin tek nedeni ise çocuklarının onu görmesiydi. Biz filmi çekerken ona hiçbir şey demedik, aramızda bir mesafe kurduk. Ara ara küçücük gruplarla yanına gittik. O da zaten kimsenin gelmesine pek izin vermiyordu. Gerçek tam olarak Firuze’nin kendisiydi.

Siz Firuze’den neler öğrendiniz?

Hayata dair pek çok şey… Firuze’yle geçirdiğim zamanlar çok önemli. 2 senelik bir iş yaptıktan sonra anne ve çocuk olduk. Benim için en büyük kazanım buydu.

İran sineması kendi yolunda

Biraz da İran sinemasına atıfta bulunmak istiyorum. Dünyaca ünlü çok önemli yönetmenler var. Filmleri Batı’da da çok ses getiriyor. Sizce ne durumda İran sineması? Kendi yolunda gidiyor. Aynı Türkiye’deki gibi. Ben Nuri Bilge Ceylan filmlerini çok seviyorum. Çünkü bizim kültürümüze çok benziyor. Çok geleneksel ama aynı zamanda çok global bir dili var. İran sineması da böyle. çok orijinal film üretimleri var. Belgesel sinema da gelişti diyebilirim. Ama Türkiye ile birlikte çok daha güzel şeyler yapılabilir.