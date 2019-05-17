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Hayat Hayırsever vatandaş bakkaldaki veresiye defterini satın aldı
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AKTÜEL

​Hayırsever vatandaş bakkaldaki veresiye defterini satın aldı

Hayırsever vatandaş bakkaldaki veresiye defterini satın aldı

Ramazan ayında hayır işlemek isteyen bir vatandaş bir bakkala giderek veresiye defterini satın almak istedi. Bakkalın teklifi kabul etmesi üzerine 6 bin lira karşılığında defteri satın alan hayırsever borçluların yüzünü güldürmüş oldu.

Haber Merkezi AA
Bakkal Kadir Halaç
Bakkal Kadir Halaç

Olay Özerler Mahallesi'nde bakkal işleten Kadir Halaç'ı arayan bir hayırseverin, veresiye defterini satın almak istediğini söylemesiyle başladı. Halaç'ın, defteri satabileceğini belirtmesi üzerine bakkala gelen hayırsever pazarlık sonucu 6 bin lira karşılığında veresiye defterini satın aldı. Halaç, yaptığı açıklamada, Osmanlı'da zenginlerin ramazan ayında esnaftan "zimem" denilen veresiye defterini satın alması geleneğinin bugün bir hayırsever tarafından sürdürülmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Osmanlı'da yapılıyordu

Çok duygulandığını anlatan Kadir Halaç, "Bu bir Osmanlı geleneği, bizim ceddimiz yapıyordu, çok duygulandım. Defteri satma konusunda pazarlık yaptık. 6 bin 857 lira tutarındaki veresiye defterini, 6 bin 500 liraya bıraktım. Pazarlık sonunda 6 bin liraya alması konusunda anlaştık. Anlaştığımız gibi defteri aldı, para ödendi, defteri bir poşete koyup gitti." dedi.

  • "Veresiye defterini sattıktan sonra bir müşterim, 700 lira civarındaki borcunu ödemeye geldi. Bir ay önce de eşi rahatsızlık geçirmişti. Fabrikada çalışıyordu, ödemekte zorluk çekebilirdi. Borç ödemeye geldiğinde 'Ne kadar?' diye sordu. 'Borcun ödendi' deyince inanamadı, ağlayarak dışarı çıktı. Şimdi o parayla çoluk çocuğunu bayramda giydirecek."
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