Her kitap bir sanat eseriydi

Geleneksel sanatlarımız söz konusu olduğunda muhteşem bir estetik ve bunun yanında derin bir tevazu söz konusudur. Gönül telinini en ince tınıları, bir hattatın, müzehhibin, çini sanatçısının ince işçiliğine en güzel şekliyle yansır. Yüzyıllar boyunca özellikle Osmanlı devlet yönetiminin sanatkara verdiği ehemmiyet, üretim sürecini zenginleştiren, geliştiren en önemli faktörlerden biri... Son yıllarda açılan sergiler bu zenginliği göstermesi ve geleneksel sanatlarımızı bugüne taşıması açısından oldukça kıymetli. Bu zincirin son halkası Sadberk Hanım Müzesi’nde ziyarete açılan “Yazıda Ahenk ve Renk” sergisi.

Hülya Bilgi

22 Aralık’a kadar açık olan sergi, Vehbi Koç Vakfı’nın kuruluşunun 50.yılına özel Prof. Dr. Zeren Tanındı tarafından hazırlanan kitabın devamı niteliğinde. Sergi çoğu ilk kez günyüzüne çıkan sanatlı kitaplar, nadide el yazması Kuran-ı Kerim’ler, dua fermanları, ferman, berat ve vakfiye gibi belgeler, hüsn-i hatlar, icazetnameleri izleyiciyle buluşturuyor. Hem dönemin sosyal gelişmelerine, devlet yapısına, sanat anlayışına ışık tutuyor hem de o muhteşem estetiğin en güzel örneklerini sunuyor. Müze koleksiyonunda yer alan 915 eserden 200’ünün yer aldığı sergiyi Müze Müdürü Hülya Bilgi’den dinledik…

ÖNEMLİ HATTATLAR VAR

“Yazıda Ahenk ve Renk” sergisi ne söylüyor izleyiciye?

Tarih yazıyla başlar. Şunu görüyoruz ki özellikle Osmanlı döneminde yazı iletişimin yanında bir sanat haline dönüşmüş. “Kuran-ı Kerim Mekke’de nazil oldu, Mısır’da okundu İstanbul’da yazıldı” denir. İstanbul’da çok önemli hattatlar yetişmiş. Bizim koleksiyonumuzda bu önemli ketebeli, tarihli çok sayıda belge var. Çok önemli hattatların eserleri mevcut. Bu eserlerle birlikte Osmanlı dönemi sanatı ve mimarisi hakkında önemli belgeleri tanıtmak istedik.

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Bu denli kıymetli eserler bugün için neden önemli sizce?

Sergide görülen eserler sanat ve tarih değeri taşıyorlar. Bu eserlere geçmişte sahip olanların kültür zenginlikleri konusunda bilgi sahibi olmamızı sağladıkları gibi, onları yazan hattatların, süslemelerini yapan müzehhiplerin, ciltleyen mücellitlerin kimler olduğunu da tanımamıza yol açıyorlar. Koleksiyonun zengin bir bölümünü oluşturan çeşitli tarikatlara ait levhalardan da tarikatların alâmet-i farikalarının neler olduğunu da öğrenmemizi sağlıyorlar. Hilye-i Şerif levhalarında görüleceği gibi sanatkârların tasarımlarının çeşitliliğini gözler önüne seriyorlar.

SANAT ÜSLUPLARINDA ETKİLEŞİMİ YAŞANDI

Kitaplar muhteşem bir estetiğin olduğunu görüyoruz. Bütüne baktığımız zaman yazıdaki ses ve ahenk ne ifade ediyor sizce?

Eskiye dayanan bir gelenek söz konusu. Usta bir hattat bir kitabı yazıyor, hünerli bir müzehhip tezhibini yapıyor, eğer kitabın metni görsel dile aktarılacak ise musavvir satır aralarına tasviri yapıyor. Mücellit ise onu bezemeli deriyle kaplıyor. Ve kitap bir sanat eserine dönüşüyor. Hattatlar Allah kelâmını, veciz sözleri, şairlerin dizelerini çeşitli hat üsluplarında çeşitli boylardaki levhalara, anıtsal mimarinin içine ve dışına yazdılar. Hattatlar Allah kelâmının herkes tarafından görünür hale gelmesine yol açarak ön sıralarda yer aldı.

İslam dünyasında padişahların, elçiler aracılığıyla gönderdikleri hediyeler arasında sanatlı kitaplar önde geliyordu.Bu olayı gösteren Osmanlı minyatürleri günümüze gelmiştir. Kitaplar ve diğer hediyeler zamanla ülkeler arasındaki sanat üsluplarının da bir yerden diğerine taşınmasına vesile olmuş. Padişah ve aydın kesim diğer sanat dalları gibi kitap sanatçılarını da destekledi. Bu kesimin oluşturduğu kütüphaneler de çoktur ve içinde sanatlı kitaplar da vardır. Sanatlı kitapların yoğun olarak bulunduğu yer Topkapı Sarayı’nın kitap hazinesidir. Osmanlı padişahları arasında III. Ahmed, II. Mahmud ve Abdülmecid hattattı. III. Ahmed, II. Mahmud’un hatları bizim koleksiyonumuzda da yer alır ve sergide görülebilir.

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