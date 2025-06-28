"İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına 6 haftada yaklaşık 5 milyon kişi katıldı

Bakanlığın açıklamasına göre, kampanyanın 14-20 Haziran'ı kapsayan altıncı haftasında katılım rekoru yenilendi ve 590 bin 732'si erkek, 662 bin 129'u kadın olmak üzere 1 milyon 252 bin 861 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı.