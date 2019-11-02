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İLK KİTAP İLK HEYECAN: Güzel bir şey olunca  yürümek isterim

Atasever, “Ben güzel bir şey olunca sokaklarca yürümek isterim aslında. Güzel şeyin içinde, hissi geçivermesin diye belki… O nereye gidecekse onunla birlikte yürümek… İlk şiirim “Türkçe Bir Yüz İçin” yayınladığında da böyle olmuştu” diyor.

Merve Akbaş Yeni Şafak
Fatih Muhammet Atasever
Fatih Muhammet Atasever

Fatih Muhammet Atasever’in şiirleri ve yazıları İtibar dergisinde yer buldu. Atasever, İstanbul Üniversitesi’nden mezu, aynı üniversitede örgütsel davranış alanında yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Temmuz ayında “Türkçe Karakter” adlı ilk şiir kitabı Profil Yayınları’ndan çıktı. Atasever, “Ben güzel bir şey olunca sokaklarca yürümek isterim aslında. Güzel şeyin içinde, hissi geçivermesin diye belki… O nereye gidecekse onunla birlikte yürümek… İlk şiirim “Türkçe Bir Yüz İçin” yayınladığında da böyle olmuştu” diyor.

İlk eseriniz yayınlandığında neler hissettiniz?

Durdum, bir süre hayret ettim. Yazıp durduğum şeyleri kanlı canlı karşımda görmek heyecan vericiydi çünkü.

Ben güzel bir şey olunca sokaklarca yürümek isterim aslında. Güzel şeyin içinde, hissi geçivermesin diye belki… O nereye gidecekse onunla birlikte yürümek… İlk şiirim “Türkçe Bir Yüz İçin” yayınladığında da böyle olmuştu. Yani durup dururken.

YALNIZ KALACAĞIM ANI KOLLADIM

Kitabınızı elinize alınca ilk olarak ne yaptınız?

Hepsiyle birden konuşmak için uzun süredir bir araya gelmelerini bekliyordum. Yalnız kalacağımız bir anı kolladım. İlk bana söylemek istedikleri bir şey olabilirdi çünkü.

İlk kitabınızı kime imzaladınız?

İbrahim Tenekeci Ağabeye. Bu vesileyle, tereddütsüz emekleri için tekrar teşekkür ederim kendisine.

Okur önce hangi şiirinizi okumalı?

İstediği sorudan başlayabilir. Ben de, şiirin yaşamayı sevdiğini hatırlatmak istiyorum. Umarım hangisini okusa bir mut kalır okuyanın elinde. Birine dokunabilir yazdıklarım, bir yitiğine karşılık gelir.

Tüm bunlardan sonra, istediği yerden başlayabilir okur ya da 55. sayfadan başlamış ne çıkar?

NORMAL DOĞUM NEREDE BEKLENİR

Gece mi yazarsınız, gündüz mü?

Bir çocuğum yok ama çocuğu doğduğunda herkes şükreder sanırım. Doğum rahmanidir. Doğumun dolaysızlığını düşününce onu biz büyütürüz. Doğmadan önceki durmak deyip cevaplar arasında da yürüyeyim müsaadenizle.

Peki siz, gece mi gündüz mü beklersiniz, hastanede doğumu?

Defter mi, bilgisayar mı?

El yazım, alın yazım gibi biraz karışık. Tane tane yazarsam bir şeyler yazabiliyorum kâğıda. Coşku ve heyecan doluyken alelacele kâğıda dökmek zor oluyor. Genelde yazmak için ikisine de ihtiyacım olmuyor ama. Sadece berrak bir an.

Türkçe Karakter / Fatih Muhammet Atasever / Profil Yayınları / Temmuz 2019 / 56 sayfa
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