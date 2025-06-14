İlk müdahale hayati önemde

Havaların ısınmasıyla birlikte doğada daha fazla vakit geçiren vatandaşlar, kene ısırıkları nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya geliyor. Pek çok ilde KKKA vakaları görülmeye devam ederken, İstanbul'da 3 ay içerisinde 7 bin 2 kene ısırması vakası yaşandı. Sivas’ta 39 KKKA vakası görülürken 7 kişi hayatını kaybetti. Tokat’ta ise dün 14 yaşındaki N.S. yoğun bakıma alındı. Bakanlık yetkilileri, şu ana kadar önceki yıllara kıyasla vaka sayılarında veya ölüm oranlarında artış olmadığını belirtti. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yürütülen aşı çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı.

5 MADDEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlar kene vakalarında ilk müdahalelerin hayati önem taşıdığını ve kene ısırmalarında yapılan yanlış müdahalelerin hastalık bulaşma riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç.Dr. Muhammed Keskin, kene vakalarında hastaneye gitme olanağı bulamayan vatandaşların dikkat etmesi gereken temel adımları sıraladı:

Alkol, kolonya, oje, vazelin, sigara gibi maddelerle keneyi boğmaya veya çıkarmaya çalışmayın. Bu yöntemler kenenin ağız kısmını cilde daha fazla sabitlemesine veya mikrop salmasına neden olabilir.

İnce uçlu düz bir cımbızla kenenin baş kısmına yakın noktadan tutarak yavaşça ve dik şekilde çekin. Gövdesinden sıkmayın, ezmeyin.

Kene çıkarıldıktan sonra ısırılan bölgeyi sabun ve suyla güzelce yıkayın. Ardından alkollü antiseptik veya iyotlu solüsyon ile dezenfekte edin.

Mümkünse keneyi küçük bir kavanoza veya kapaklı bir kutuya koyup üzerine birkaç damla alkol damlatın. Hangi tür olduğu ve hastalık riski açısından ileride doktora göstermek gerekebilir.

Kene ısırığından sonra ilk 1 ay içinde ateş, halsizlik, kas ağrısı, döküntü, baş ağrısı, eklem ağrısı gibi belirtiler gelişirse hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun.







