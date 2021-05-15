İnsan yazdıklarının okuyucusu olabiliyor

Evren Uzar’ın ilk kitabı Sesin Sahibi Çolpan Kitap etiketiyle okurla buluştu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversites Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladığı lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede yüksesk lisans eğitimi aldı. Dergâh, Türk Edebiyatı, Notos, Mavi Yeşi, Bizim Külliye ve Bireylikler dergilerinde öykü ve yazıları yayımlandı. Uzar ilk kitabı için “ İnsan, yazdıklarının da okuyucusu olabiliyor” diyor.

İlk eserinizi yayınlattığınızda neler hissettiniz?

Bu süreç epey uzun sürdü aslında. Çocukluğundan beri okuduğum şeyler beni etkiledi. İlk metnim on yedi yaşımdayken yayımlandı. Mutluydum. Şimdi Sesin Sahibi’nde ise daha çok arttı bu mutluluğum.

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Kitabınızı elinize alınca ilk olarak ne yaptınız?

Epeydir beni bu denli mutlu eden bir kargoyu elime almamıştım. Kargo paketinin içinden bir kitabımı çıkardım ve o an uzun uzun baktım. İnsan, yazdıklarının da okuyucusu olabiliyor bazen diye düşünmüştüm.

İlk kitabınızı kime imzaladınız?

Lethe’ ye.

SESLERİN SAHİPLERİ

Okur önce hangi öykünüzü okumalı?

Bunun elbet bir kesinliği yok ama uzun bir öyküm olan “Zeytinler Toplanınca” yı okumalarını dileyebilirim. Orada seslerin sahipleri çok.

Gece mi yazarsınız, gündüz mü?

Yazmak her zaman aklımda olan bir şey. 26 Aralık 2020’den beri güneşin doğuşunu izliyorum. O vakitlerde yazıyorum bu aralar. Sadece gece değil, gündüz de yazma eylemimi sürdürüyorum.

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Defter mi, bilgisayar mı?

Gömleklerinin cepleri kalemli kağıtlıdır. Korkulu ustalığa devam. Bilgisayar sonraki aşama, hatta en son aşama.