Hayat Ispanağı sık sık ısıtarak yemeyin İçindeki nitrat maddesi nitrite dönüşüyor
GENEL SAĞLIK

Ispanak nasıl tüketilmeli? Ispanak zehirler mi?

Ispanağı sık sık ısıtarak yemeyin: İçindeki nitrat maddesi nitrite dönüşüyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Homeopati Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, "Ispanağın zehirli olarak değerlendirilmesine, raf ömrünü uzatmak için ıspanağın üzerine sıkılan kimyasal maddeler, sık sık ısıtılarak yenmesi, ıspanakla aynı bölgede yetişen zehirli ve yabani otlar neden olabilir. Bunlara bağlı zehirlenmeler, sanki ıspanağa bağlı zehirlenme gibi yanlış algı yaratabilir. Ispanak bitkisi sık sık ısıtılarak yenmemesi gereken bir bitki. Çünkü içindeki nitrat maddesi, ısındıkça nitrite dönüşebilen bir madde" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Koran, yarım saat sirkeli suda bekletilen ıspanağın yarım saat de duru suda bekletilmesi, daha sonra tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.
Koran, yarım saat sirkeli suda bekletilen ıspanağın yarım saat de duru suda bekletilmesi, daha sonra tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Koran, yaptığı açıklamada gıda zehirlenmelerine ilişkin tüketicileri uyardı. Kamuoyunda yer alan "ıspanak zehirlenmesi" haberlerine atıfta bulunan Koran, zehirlenmelerin yetkililerin de açıkladığı gibi ıspanaktan değil, ıspanağa karışan yabancı otlardan kaynaklanmış olabileceğinin altını çizdi.

İstanbul'da ıspanak tehlikesi giderek büyüyor: Ispanaklara karışan yabancı ot tespit edildi
GÜNDEM
İstanbul'da ıspanak tehlikesi giderek büyüyor: Ispanaklara karışan yabancı ot tespit edildi

Ispanak yemeği ısındıkça içindeki nitrat maddesi nitrite dönüşüyor

Koran, ıspanağın kendisinin direkt zehirli olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

  • "Ispanak, aksine çok faydalı, tüketilmesini tavsiye ettiğimiz bir sebze. Ispanağın zehirli olarak değerlendirilmesine etken olan bir kaç neden var. Birincisi ıspanağın üzerine sıkılan bazı kimyasal maddeler. Bunlar, hem raf ömrünün uzatmak hem de böcek ve haşereleri uzak tutmak için kullanılan kimyasal maddeler, zehirlenme buna bağlı olabilir.
  • İkincisi, ıspanak bitkisi sık sık ısıtılarak yenmemesi gereken bir bitki. Çünkü içindeki nitrat maddesi, ısındıkça nitrite dönüşebilen bir madde, bu yüzden tekrar tekrar ısıtılması zehirlenmelere neden olabilir. Bir diğer neden de, ıspanak nemli ve sulak yerde yetişen bir bitki. Aynı bölgede yetişen zehirli ve yabani otlar ıspanağın içine karışarak zehirlenmelere neden olabilir. Bunların içinde de en önemlisi güzel avrat otu olarak bilinen atropa belladonna bitkisi. Bunlara bağlı zehirlenmeler, sanki ıspanağa bağlı zehirlenme gibi yanlış algı yaratabilir."

İstanbul'da ıspanak tehlikesi giderek büyüyor: Ispanaklara karışan yabancı ot tespit edildi
GÜNDEM
İstanbul'da ıspanak tehlikesi giderek büyüyor: Ispanaklara karışan yabancı ot tespit edildi

Tüketicilerin alması gereken önlemler ve yapması gerekenlere ilişkin bilgi veren Koran, her sebze ve meyvenin mevsiminde tüketilmesinin önemine işaret etti.Ispanağın da mevsiminde tüketilmesi gerektiğini belirten Koran, ıspanak alındığında her yaprağının tek tek kopartılarak sirkeli su içine atılması, aradaki yabancı otların temizlenmesi gerektiğini anlattı.

Koran, yarım saat sirkeli suda bekletilen ıspanağın yarım saat de duru suda bekletilmesi, daha sonra tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Ispanağın kendisinin direkt zehirli olarak nitelendirilmesi yanlış.

"Aynı gün ya da ertesi gün tüketmeye dikkat etmeliyiz"

Yiyeceklerin üst üste ısıtılmasından kaynaklanan zehirlenmelere dikkati çeken Koran, şu önerilerde bulundu:

  • "Özellikle dondurucudan çıkararak kullandığımız besinleri, buzdolabına atarak tekrar tekrar ısıtıp, pişirip kullanmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer kullanacağımız sebzeyi ısıttıktan sonra hemen dolaba koymaz dışarıda bırakırsanız, üzerinde bazı mikro organizmalar oluşur bu da zehirlenmelere neden olabilir. Yiyeceklerimizi mümkün olduğu kadar aynı gün ya da ertesi gün tüketmeye dikkat etmeliyiz."

Pişirilen ıspanak en fazla 2 gün tüketilmeli.

Olası zehirlenme nasıl anlaşılır?

Olası bir zehirlenmenin nasıl anlaşılacağını da anlatan Koran, özellikle güzel avrat otu denen zehirli bitki ile muhattap olunduğunda gözbebeklerinde büyüme olduğunu, diğer tüm gıda zehirlenmelerinde bulantı, kusma, ishal gibi etkilerin olduğunu, bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini söyledi.

Koran, güzel avrat otuna bağlı zehirlenmelerde, halisünasyon, çarpıntı gibi şikayetlerin de görülebildiğini dile getirdi.

Netanyahunun başını ağrıtacak

Netanyahu'nun başını ağrıtacak

İsrail Başsavcısının elinde 3 ayrı dosya bulunuyor.
Arınça sert tepki

Arınç'a sert tepki

'KHK faciadır' ifadesi hadsizlik.
Güvenli bölgede hala teröristler var

Güvenli bölgede hala teröristler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.
Magandaların<br> talebi reddedildi

Magandaların
talebi reddedildi

​Pendik'te hamile kadının aracına saldırmışlardı.
Kulüpler Birliği'nde <br>yeni dönem

Kulüpler Birliği'nde
yeni dönem

Vakfın 10. başkanı Mehmet Sepil oldu.
Havada asılı bir şehir

Havada asılı bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.
DEAŞ tabela değiştirebilir

DEAŞ tabela değiştirebilir

​Türkiye'nin hücre operasyonlarıyla örgüte büyük darbeler vuruldu.
'Esefle karşıladım!'

'Esefle karşıladım!'

​Erdoğan, KHK'ya 'facia' diyen Arınç'a tepki gösterdi.

HDP kapatıp gitti!

HDP kapatıp gitti!

Evlatlarını isteyen Diyarbakır annelerinden kaçtılar.

İkinci ortak<br> devriye tamamlandı

İkinci ortak
devriye tamamlandı

Ayn el Arap'da yapılan devriye, 10 km derinlikte gerçekleştirildi.
3 yeni hesap geliyor

3 yeni hesap geliyor

Vatandaşı ​konuttan sonra araç sahibi de yapacak.
Türklerin genetik <br>haritası çıkarılıyor

Türklerin genetik
haritası çıkarılıyor

Hedef 100 bin: Her şey yerli ve milli olacak
Müjdeyi verdi

Müjdeyi verdi

Öğrenim burslarında yapılan artışları açıkladı.
'Kombi' vurgunu!

'Kombi' vurgunu!

Havalar soğudu, dolandırıcılara gün doğdu.
196 kişi hastaneye başvurdu

196 kişi hastaneye başvurdu

Sağlık Bakanı Koca'dan 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması.
Babalarının sırtında okula giden kardeşler köprü istiyor: Boğulmamak için ağzımı sıkı tuttum
Gündem

Babalarının sırtında okula giden kardeşler köprü istiyor: Boğulmamak için ağzımı sıkı tuttum

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünün Aktaş mezrasında oturan Kemal Okuyucu'nun (55), okula giden servis aracına ulaştırmak için çaydan geçerken sırtına aldığı Serhat (12) ve Ruken (10), evlerine giden yola köprü yapılmasını istiyor. 3'üncü sınıfında öğrenim gören Ruken, babasıyla birlikte Peri Çayı'nda boğulma tehlikesi geçirdikleri olaydan çok korktuğunu anlatarak, "Babamla ata binerek karşıya geçiyorduk. Suyun içerinde atla birlikte suya düştük. Ben boğulmamak için ağzımı burnumu sıkı tutarak arada suyun üzerine çıktığımda nefes alıyordum. Çok korkmuştum inşallah bir daha böyle bir şey olmaz" dedi.
Nüfus müdürlüklerinde yeni dönem: İlk uygulama Ankara'da yapıldı
Gündem

Nüfus müdürlüklerinde yeni dönem: İlk uygulama Ankara'da yapıldı

Türkiye'de nüfus müdürlüklerinin vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi için yenileme çalışması başlatıldı. Nüfus müdürlükleri, yeni düzenleme ile birlikte hem modernleşecek hem de benzer standartta olacak. Müdürlüklerde teknik altyapı kapasitesi de geliştirildi. Randevu süreleri bir güne düşürüldü, bir işlem için verilen parmak iziyle diğer işlemlerde yapılabilir hale getirildi. Pasaport, sürücü belgesi ve kimlik basımları hızlandırıldı. Ayrıca nüfus müdürlüklerine kimlik, sürücü belgesi, pasaport yenileme için gelen ve evrakları tam olanların 8 dakikada işlemleri bitirilirken, adres değişikliği için nüfus müdürlüklerine yanında abonelik sözleşmesi ya da bir faturayla gelenler ise 5 dakikada bu işlemi gerçekleştirebiliyor.
Bebek sahilde bulunan bir yatta yangın çıktı: Soğutma çalışmaları sürüyor
Gündem

Bebek sahilde bulunan bir yatta yangın çıktı: Soğutma çalışmaları sürüyor

Bebek sahilde bulunan bir yatta yangın çıktı. Yangına karadan itfaiye ekipleri, denizden ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.