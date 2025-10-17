Yeni Şafak
Jandarmadan miniklere trafik eğitimi

16:3517/10/2025, Cuma
IHA
ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİ, KARAKAYA İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ GENEL TRAFİK KURALLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ.

Çanakkale’de jandarma ekipleri, Karakaya İlkokulu öğrencileri genel trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Jandarması ekiplerince Karakaya İlkokulu öğrencilerine Trafik Jandarması tanıtımı ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Eğitimler çerçevesinde 20 öğrenciye Trafik Jandarması Timlerinin tanıtımı yapılarak Trafik Jandarması boyama kitabı


ve Jandarma anahtarlığı hediye edildi. "Bir Kural Bir Ömür" kampanyaları, genel trafik kuralları, yaya geçitleri, emniyet kemeri ve bisiklet kullanımı önemi konularında bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

