Kafenin sorumlu müdürüne kurşun yağdırdılar

Edinilen bilgiye göre, eğlence merkezindeki bir kafenin sorumlu müdürü olduğu öğrenilen Erdem Ç. önceden arasında husumet bulunduğu bir kişi tarafından eğlence merkezinin arka kısmındaki otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Kurşunlardan ikisi ayağına, ikisi de karnına isabet eden Erdem Ç. ağır yaralandı. Çevredeki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.