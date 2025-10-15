Yeni Şafak
Kafenin sorumlu müdürüne kurşun yağdırdılar

17:4315/10/2025, Çarşamba
BURSA'NIN NİLÜFER İLÇESİNDE PODYUM PARK EĞLENCE MERKEZİNDE BULUNAN BİR KAFENİN SORUMLU MÜDÜRÜ UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI.
BURSA'NIN NİLÜFER İLÇESİNDE PODYUM PARK EĞLENCE MERKEZİNDE BULUNAN BİR KAFENİN SORUMLU MÜDÜRÜ UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Podyum Park Eğlence Merkezi’nde bulunan bir kafenin sorumlu müdürü uğradığı silahlı saldırıda ağır şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, eğlence merkezindeki bir kafenin sorumlu müdürü olduğu öğrenilen Erdem Ç. önceden arasında husumet bulunduğu bir kişi tarafından eğlence merkezinin arka kısmındaki otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Kurşunlardan ikisi ayağına, ikisi de karnına isabet eden Erdem Ç. ağır yaralandı. Çevredeki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Yaralı müdür, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

