Karınca köyünde sondaj çalışmaları tamamlandı

KARINCA KÖYÜ’NDE SONDAJ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Elazığ İl Özel İdaresi 2025 yılı yatırım programında bulunan Kovancılar ilçesine bağlı Karınca köyünde yürütülen sondaj çalışmaları tamamlandı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, 170 metre derinlikte ulaşılan kaynak ile saniyede 12 litre su verimliliği elde edildi. Ulaşılan kaynak ile Karınca köyünde yaşayan vatandaşların içme ve kullanım suyu ihtiyaçları karşılanmış olacak.
