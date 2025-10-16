Yeni Şafak
Karınca köyünde sondaj çalışmaları tamamlandı

12:2016/10/2025, Perşembe
IHA
KARINCA KÖYÜ’NDE SONDAJ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Elazığ İl Özel İdaresi 2025 yılı yatırım programında bulunan Kovancılar ilçesine bağlı Karınca köyünde yürütülen sondaj çalışmaları tamamlandı.

Elazığ İl Özel İdaresi 2025 yılı yatırım programında bulunan Kovancılar ilçesine bağlı Karınca Köyü’nde yürütülen sondaj çalışmaları tamamlanarak hizmete girdi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, 170 metre derinlikte ulaşılan kaynak ile saniyede 12 litre su verimliliği elde edildi. Ulaşılan kaynak ile Karınca köyünde yaşayan vatandaşların içme ve kullanım suyu ihtiyaçları karşılanmış olacak.

#Elazığ
#Sondaj
#Su
