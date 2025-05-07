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Kastamonu'da akarsuya düşen büyükbaş hayvanı AFAD ekibi kurtardı

Kastamonu'da akarsuya düşen büyükbaş hayvanı AFAD ekibi kurtardı

12:007/05/2025, Çarşamba
AA
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Hayvan, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda kurtuldu.
Hayvan, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda kurtuldu.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde düştüğü akarsuda mahsur kalan büyükbaş hayvan, AFAD ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Selmanlı köyünde merada otlayan hayvanının akarsuya düştüğünü gören sahibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yardım istedi.


İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD arama ve kurtarma ekibi, hayvanı sudan çıkarmak için çalışma başlattı.


Büyükbaş hayvan, yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarılarak güvenli bölgeye çıkarıldı.





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