Kayseri'de aşı yaptırmayan anne ve kızı hastanede tedaviye alındı: Böyle olacağını bilseydim aşı olurdum çok zor geçiyor

Kayseri'de yaşayan Akkadın Akkoyun ile kızı Nazmiye Akkoyun, 10 gün önce kas ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kayseri Devlet Hastanesi'ne gelen anne-kıza korona testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan anne ve kızı hastanede tedaviye alındı.

Bir haftadır tedavileri devam eden anne ve kızının aşı olmadığı öğrenildi. Nazmiye ve Akkadın Akkoyun hastalığı yenmek için uğraşıyor.

"EN ZOR GÜNLERİM"

Yaşadıklarını anlatan Akkadın Akkoyun, “Süreç çok zor geçiyor. Hayatımda hiç bu kadar hastalandığımı hatırlamıyorum. En zor günlerim diyebilirim. Aşı yaptırmadım. Aşı yaptırmadığım için çok büyük pişmanlığım var. Çalışıyordum. Biraz zannedersem ihmale aldım. Böyle olacağını bilseydim, aşımı önceden yaptırırdım. Çok zor günler geçiriyoruz. Aşı yaptırsaydık hastalığımız daha hafif olabilirdi. Evimizde olabilirdik. Herkesin aşı yaptırmasını tavsiye ederim. Endişelenecek bir şey değil. İnsan hastalandığında aşı yaptırmadığının pişmanlığını yaşıyor. Tedavim tamamlandıktan sonra aşımı mutlaka yaptıracağım.” diye konuştu.

REKLAM

FOTOĞRAF 6 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu aşının önemine dikkat çekerken, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koronavirüs Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatan hastaların tamamı aşı olmamış kişilerden oluşuyor. Bu kişilerden birisi olan Bedia Aşankeleş, yoğun bakımda anne ve babasıyla tedavi görüyor. Aynı hastanede anne ve babasıyla koronavirüs yoğun bakım servisinde tedavi gören Bedia Aşankeleş , “Maalesef aşı olmadığım için buraya düşmek zorunda kaldım. 16 gündür bu acıyı çekiyorum ve son 5 gündür burada yatıyorum. Çok zor bir süreç. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı dinlemediğim için çok pişmanım. Şu an hala nefes darlığı yaşıyorum, hala acısı geçmemiş. Sürekli aşı olmayı erteledim, ha bugün ha yarın derken sonuç bu noktaya kadar geldi. Aşı olmamanın pişmanlığını çok kötü yaşadım. Şu an annem ve babam yoğun bakım servisinde yatıyorlar, onlar aşı olmadı. Biz ailece aşı olmamıştık zaten. Ben, annem ve babam şu an çok kötüyüz. Üçümüzde burada yatıyoruz. 7 yaşında çocuğumu evde bırakıp geldim. Aklım fikrim çocuğumda ve lütfen herkes aşısını olsun. Aşı önemli. Nefes darlığı yaşayınca insan aşının önemini anlıyor.” dedi. Koronavirüs yoğun bakım ünitesinde 2 gündür tedavi görmeye başlayan İpek Manto, “Burada çok acı çekiyorum. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Daha önceden aşı yaptırmadım, aşı olmak istediğimde ise koronavirüse yakalanmıştım. Aşı olmayan insanlar bir an önce aşılarını olmalı, aşı iyidir.” diye konuştu. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Koronaviürs Yoğun Bakım Genel Koordinatörü Doktor İsmail Kızıltaş ise yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 90’ının aşısız olduğunu söyledi. Kızıltaş şu ifadeleri kullandı; “Son iki gündür 35’e yakın hastamız var. Bunlardan ikisi aşılı, diğerleri tamamen aşısız. Zaman zaman yoğun bakım servislerinde yaptığımız vizitler sırasında hastalarımızın özellikle aşı olmadıkları için hastanede yattıklarına ve pişmanlık duyduklarına şahit oluyoruz. Aşı karşıtlığı maalesef toplumumuzun belli bir kesimi tarafından yapılıyor. Oysa bizim bu hastalıkla mücadelemizde en etkili silahımız aşı. 3 hafta öncesine göre aşı oranlarımız çok düşük bir seviyedeydi ama son günlerde bakanlığımızın saha koordinatörleri ve il sağlık müdürlüğümüzün de destekleriyle aşı oranı yüzde 69’a yükseldi. Batı oranına göre aşı oranımız hala düşük, bunu hep beraber insanları bilinçlendirip aşı karşıtlığı yapan insanların söylediklerinin gerek dışı olduğunu gösterip, aşı oranlarını yükseltmeliyiz. Toplum bağışıklığından söz edebilmemiz için aşılama oranının yüzde 80’e çıkması gerekmektedir. Bu hastalığın solunum yoluyla bulaştığını biliyoruz. Aynı ailede ve aynı ortamda bulunan insanlardan birinin hasta olması diğerlerine bulaşmasına sebep oluyor. Aynı aile içinde aşılı olan vatandaşlarımızın hastalığa yakalanmadığını, aşı olmayanların bu hastalığa yakalandığını görüyoruz. Koronavirüs hastalığıyla tek mücadelemiz aşıdır. Zamanında aşılarımızı yaptırıp, çevremizi bu konuda bilinçlendirip, aşı olma konusunda insanları teşvik etmeliyiz.” Aşı olmayan aile yoğun bakımda: Bakan Koca'yı dinlemediğimiz için çok pişmanız hep erteledik Aşı yaptırmadığı için pişman olan Bedia Aşankeleş, "16 gündür bu acıyı çekiyorum ve son 5 gündür burada yatıyorum. Çok zor bir süreç. Sürekli aşı olmayı erteledim" ifadelerini kullandı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"AŞI YAPTIRMAK İÇİN GEÇ KALDIK"

Nazmiye Akkoyun ise “Biz bir haftadır hastanede koronavirüs tedavisi görüyoruz. Ben pozitif olduğumu daha sonra öğrendim. Şu an tedavimiz devam ediyor. Hastalığa nasıl yakalandığımızı bilmiyoruz. Hastalık annemden bana geçti. Annem hastalığı biraz ağır, ben ise biraz daha hafif atlattım. Aşı yaptırmadık. Aşı yaptırmak için biraz geç kaldık. Bu ön yargıdan dolayı değil. Zamanımız olmadığı için aşı yaptıramadık. Aşı yaptırmadığım için pişmanlığım var. Aşı yaptıranların hastalığı daha hafif atlattığını söylüyorlar. O nedenle aşı yaptırsaydık daha iyi olurdu. İnsanların aşı için geç kalmamaları gerekiyor. Fırsatları olduğunda hemen aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Virüsü ağır atlattığınız zaman hastalığı daha iyi anlıyorsunuz. Bu nedenle insanların aşı yaptırmasını tavsiye ederim.” ifadelerini kullandı.

REKLAM

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öğretmenlerin aşı oranını açıkladı

KORONAVİRÜS Cenazede koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti