Kent bostanları geliyor

Millet bahçeleri ve tarihi kent meydanlarının ardından AK Parti, şehirleri kent bostanları ile buluşturacak. Şehirlerde yeşil alanları artırmayı amaçlayan kent bostanları, şehirlerde serinleme etkisi de oluşturacak. Projeye Tarım ve Orman Bakanlığı önderlik edecek.

YENİ NESİL HOBİ BAHÇESİ

Yeni nesil hobi bahçesi tarzında olacak kent bostanlarının şehir içlerinde 60 ile 150 metrekare büyüklüğünde olması planlanıyor. Kentlerde serinlemeye katkı vermesinin yanında bu bostanların ekosistem hizmeti üretimine de hizmet edecek.

KENTLİ TOPRAĞA KAVUŞACAK

Kentlerde yaşayan yetişkinler, gençler, çocuklar, zihinsel ve bedensel engelliler toprakla buluşturulacak. Hem toprakla uğraşan kişilerin zihinsel ve bedensel sağlığı korunacak hem de kentlerdeki hava kirliliği azaltılacak. Kentte yaşayan, toprakla uğraşmak isteyen kent insanları kır koşullarında ürettiği sağlıklı sebzeleri kendisi alacak ve sağlıklı bir şekilde beslenecek.

KADIN ÇİFTÇİYE PRİM DESTEĞİ

Gelecek dönemde genç ve kadın çiftçilerin sosyal güvenlik primlerine destek verilecek. Bunun yanı sıra Balıkesir’de dünyanın en büyük Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi de kurularak tarımda yeni sistemlerin büyütülmesi hedefleniyor.

Yıllık 5 milyon ton sebze üretilecek

Yeni yüzyılda kent bostanlarının yanı sıra stratejik ürünlerin yeterliliğini izlemek üzere Arz Güvenliği Takip Sistemi kurulacak. Ayrıca önümüzdeki 5 yılda, 100 adet Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. Bu bölge ile yıllık ilave 5 milyon ton sebze üretilecek ve 200 bin kişiye yerinde istihdam sağlanacak. Yerli ve milli tohumculuğu geliştirmek üzere İhtisas Tohum Üretim Bölgeleri oluşturulacak.







