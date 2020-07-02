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Hayat Kızılaydan dost eli 4 milyon kişiye kurban eti dağıtılacak
AKTÜEL

Kızılay’dan dost eli: 4 milyon kişiye kurban eti dağıtılacak

Kızılay, 4 milyon insana kurban eti ulaştırmayı hedefliyor. Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, bu yıl kurban paylarının maliyetlerini yurt içi 1050, yurt dışı 850 lira olarak belirlediklerini ifade etti.

Fatih Özer Yeni Şafak
Kızılay’a, bankaların yanı sıra PTT, www.kizilay.org.tr, 168 Kızılay bağış hattı ve tüm Kızılay şubelerinden vekâlet verilebiliyor.
Kızılay’a, bankaların yanı sıra PTT, www.kizilay.org.tr, 168 Kızılay bağış hattı ve tüm Kızılay şubelerinden vekâlet verilebiliyor.

Kınık, “Geçen yıl 50’yi aşkın ülkede gerçekleştirdiğimiz kurban organizasyonumuzu bu yıl sadece açlığın, savaşın ve kıtlığın vurduğu 16 ülkede gerçekleştireceğiz. Ağırlığımızı ülkemizdeki deprem mağdurlarına ve koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi haline gelmiş insanlarımıza odaklayacağız” dedi.

150 BİN HİSSEYLE KURBAN

“Bu yıl yurt içinde 50 bin, yurt dışında 100 bin civarında hisse olmak üzere toplam 150 bin hisseyle kurban organizasyonu hedefliyoruz” diyen Kınık, “Kurban etinden 4 milyon insanın faydalanmasını amaçlıyoruz. Bunun yaklaşık 1,7 milyonu ülkemizde 81 vilayetimizdeki insanlar olacak” şeklinde konuştu.

15 ÜLKEYE DOST ELİ

  • Kınık, bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Somali, Senegal, Sudan, Güney Sudan, Pakistan, Afganistan, Endonezya, Bangladeş, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Suriye, Yemen, Irak, Filistin ve KKTC’de kurban keseceklerini belirtti. “Bu yıl kurban paylarımızın maliyetlerini yurt içi 1050, yurt dışı 850 lira olarak belirledik” diyen Kınık, “Yurt içi ve yurt dışı kurban bedellerinin farklı olması, yurt dışındaki tedariklerle ilgili fiyatların dünyanın çeşitli yerlerinde farklılık arz etmesi ve toplam havuzun ortalamasının 850 lira olmasından kaynaklanıyor. Yurt içindeki 1050 lira ise Türkiye’de kurbanlık olarak keseceğimiz hayvanlarımızın et ağırlığının daha yüksek olmasından kaynaklanıyor” dedi.

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