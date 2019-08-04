Klasik sınırları aşan festival

Bir marinada düzenlenen ve bugüne dek 108 konserde 4 bin sanatçıyı sahnesinde ağırlayan ve 200 bin seyirciye ulaşan Bodrum Müzik Festivali 15. yılını kutluyor. 2005 yılında D Marin Turgutreis Klasik Müzik Festivali olarak yola çıkan ve zamanla hem fiziki hem müzikal sınırlarını genişleten festival cazdan flamenkoya uzanan geniş repertuvarla izleyiciyi selamlamaya devam ediyor.

22-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek festival için bu yılın ayrı bir önemi var; kesintisiz olarak sürdürülen 15.yıl söz konusu… İstanbul dışında uluslararası çapta ve klasik müzik alanında gerçekleşen bir festival olması bakımından 15 yıl önemli bir süre. Elbette sponsor desteğinin de bu noktadaki katkısı büyük.

Bu noktada Bodrum Müzik Festivali kendi alanında başlı başına bir marka haline geldi diyebiliriz.

Festival bu yıl 4 gün boyunca izleyicisiyle birlikte 15.yılını kutlamaya hazırlanıyor. Sanat Danışmanlığını Tuğçe Tez’in üstlendiği Bodrum Müzik Festivali’nin programında 15.yaşa özel Fazıl Say’dan Pablo Ferrández’e, Karsu’dan Francesco Tristano’ya çok sayıda önemli müzisyen var.

GENÇLERE ALAN AÇIYORUZ

Festival ayrıca Ksenija Sidorova, Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Umut Sağlam, Kerem Tunçer, Orkun Pala ve Barok Bostancı’nın kurduğu Quartet Parantez, Faruk Kalaycı, Francesco Tristano, Korhan Futacı, Jess Gillam, Zeynep Özsuca ve Mert Fırat gibi sanatçıları ağırlayacak. Orkestralarda ise bu yıl Bilkent Senfoni ve Olten Filarmoni’yi izleyeceğiz.

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Sanat danışmanı Tuğçe Tez, festival misyonunu göz önüne alarak bu yılki program içeriğinde bazı noktaları öne çıkarmak istediklerini söyledi. Tez, “Sabah konserlerinde genç sanatçılara konser verme imkanı yaratmayı düşündük. Günbatımında ise kariyer basamaklarını hızla çıkan genç sanatçılar için bir network oluşturarak yabancı sanatçılarla bir araya getirerek festival projelerle desteklemek istedik. Gece konserlerinde ise klasik sınırları aşıp farklı tarzlara yönelmek istedik. Tabi, yurt dışında neler oluyor en iyi projeler neler gibi isteklerle birlikte kendi seyircimizi nasıl heyecanlandırabiliriz düşüncesiyle akşam konserlerinde kendi kültürümüze döneceğimiz noktalar olacak” diye konuştu.

AÇILIŞI 24’LÜK ŞEFTEN

Festival 15.yılı şerefine bu yıl bir de ödül verecek. Onur Ödülü dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say’a takdim edilecek.

Festivalin sürprizlerinden biri ise açılış konserinde… 22 Ağustos akşamı gerçekleşecek konseri Bilkent Senfoni ve Fazıl Say’ın sahne alacağı açılış konserini 24 yaşındaki Türk-İtalyan şef Nil Venditti yönetecek. 2015’te Premio Claudio Abbado Genç Müzisyenler Yarışması’ndaki birinciliğiyle ünü hızla yayılmaya başlayan Venditti, 2017’de de George Enescu Filarmoni Orkestrası ile birlikte Bükreş Jeunesses Musicales’de onurlandırılan Venditti yurt dışında da isminden sıkça söz ettiriyor. Virtüözitesi ve enstrümanına getirdiği derinlikle, “akordeonun prensesi” unvanını taşıyan Letonyalı Ksenija Sidorova ise Olten Filarmoni ve Finlandiyalı topluluk Sväng Armonika Dörtlüsü ile 24 Ağustos Cumartesi günü 20.30’da D-Marin Turgutreis’te dünya tangolarından oluşan bir seçki sunacak.

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Tüm gelir Otizm Vakfı’na

Bodrum Müzik Festivali’nden elde edilen gelirin tamamı bu yıl da maddi imkanı yetersiz otizmli çocukların eğitimi için kullanılmaya devam ediyor. 2010 yılından bu yana, müzikseverlerin desteğiyle elde edilen 2 milyon TL’yi aşkın bağış otizmli çocukların eğitim masraflarını karşıladı.

Karsu’dan senfonik yorum

25 Ağustos, Pazar 21.00’de festivalin son akşam konserinde ise, caz festivallerinin vazgeçilmez isimlerinden Karsu, İzmir’in başarılı orkestrası Olten Filarmoni ile bir araya geliyor. Sanatçı şimdiye kadar, Carnegie Hall ve North Sea Caz Festivali gibi dünyanın pek çok prestijli mekânında ve etkinliğinde konserler verdi. Şimdi de Bodrum Müzik Festivali’ne ilk kez konuk oluyor ve kendi bestelerini de içeren, klasik tarzda yenilenen düzenlemeleriyle rüya gibi bir konser vermeye hazırlanıyor.