Konser için açık havada buluşuyoruz

Covid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl çevrimiçi olarak düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, bu yıl açık hava konserleriyle yeniden hepimizi bir araya getiriyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve 18 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 49. İstanbul Müzik Festivali’nin bu seneki teması, “Başka Bir Dünya Mümkün mü?” sorusu. Festival, Tekfen Filarmoni Orkestrası ile başlayacak. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası sahnede piyanist Anna Vinnitskaya’ya eşlik edecek.

İLK KEZ TAMAMEN AÇIK HAVA

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, tarihinde ilk kez, programındaki tüm konserleri açık hava mekânlarda gerçekleştirecek. Festival, bir ay boyunca 14 farklı mekânda Türkiye ve yurtdışından 30’un üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak. Bu mekânlardan bazıları şunlar: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, UNIQ İstanbul Açıkhava Sahnesi, Fransız Sarayı, Venedik Sarayı, ARTER Arka Bahçe.

MERKEZDE DOĞA VAR

Yaşadığımız gezegende varlığımızı sürdürebilmek için temel değişiklikler yapma ihtiyacını her geçen gün daha derinden hissettiğimiz bu dönemde festival, müzik ve sanat aracılığıyla, birbirimize, doğaya ve evrene saygı duymanın gerekliliğini ifade etmenin yollarını arayacak. Fazıl Say da festivalin Başka Bir Dünya Mümkün temasını tamamıyla yansıtan Kaz Dağları ve Yürüyen Köşk başlıklı eserlerini seslendireceği bir konserle festivalde olacak. Gidon Kremer ve Yuri Bashmet gibi sanatçılarla oda müziği alanında birbirinden parlak işbirlikleri bulunan keman sanatçısı Friedemann Eichhorn da konserde Say ile birlikte sahnede olacak.

REKLAM

ÜCRETSİZ KONSERLER

İstanbul Müzik Festivali kapsamında Atatürk Kent Ormanı, Fenerbahçe Parkı ve Yıldız Parkı’nda düzenlenecek ücretsiz hafta sonu konserlerine de tüm İstanbullular davetli. Festivalde çocuklara ve gençlere yönelik doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları ve aktiviteler de yine ücretsiz olarak, pandemi önlemleri altında gerçekleştirilecek. Öte yandan festivalin bu yılki Onur Ödülü, Türk keman okulunun uluslararası temsilcisi Cihat Aşkın’a; Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Letonyalı besteci Pēteris Vasks’a sunulacak. Ayrıca Türk müziğinin öncü isimlerinden İlhan Usmanbaş’ın 100. yaşını da kutlayacak. Usmanbaş’ın 1960 tarihli “Sekizil” adlı yapıtı öğrencilerinin besteledikleri eserler izleyiciyle buluşacak.

Yunus Emre projesinde Hasan Saltık’a ithaf

Festival, bir başka projesi “Sarı Çiçek”te ise, UNESCO’nun Yunus Emre’yi anma yılı ilan ettiği 2021’de halk ozanına odaklanıyor. Konserde tümü yeni ve festivale özel olarak Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz tarafından kaleme alınıp Yunus Emre’nin dizeleriyle birleşen besteler ilk kez seslendiriliyor. Konser, yakın zamanda kaybettiğimi yapımcı ve kültür insanı Hasan Saltık’a ithaf edilecek.

21 konserde onlarca sanatçı

Düzenlenecek olan 21 konserde Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Accademia Bizantina, Festival Orkestrası, Modigliani ve casalQuartet gibi toplulukların yanı sıra Fazıl Say, İdil Biret, Khatia Buniatishvili, Anna Vinnitskaya, Alexander Rudin, Hande Küden, Paul Meyer, Simon Ghraichy, Martynas Levickis ve Ufuk-Bahar Dördüncü gibi birçok yıldız isim dinlenebilecek.

Müziğin rotasında Boğaz var

Festivalin en özel projelerinden Müzik Rotası, altıncı yılında farklı bir deneyim sunuyor. Bu kez şehir hatları vapurunda, İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna tamamıyla müziğe adanmış bir yolculuk müzikseverleri bekliyor. 11 Eylül Cumartesi günü 11.00 ve 14.00’te iki turdan oluşan Müzik Rotası’nın kalkış ve varış iskelesi Kabataş İskelesi olacak.