Konya’da festival var

Trakya Fest, Kuzey Fest, Edirne Gençlik Festivali gibi ülkenin çeşitli yerlerinde festivaller organize eden Moon Stage ve Orfe Yapım’ın kurucusu Serdar Can, 29 Eylül–2 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Anadolu Fest. Konya’nın hazırlıklarını yapıyor. Festivalde Manga’dan Emre Aydın ve Levent Yüksel’e kadar pek çok isim yer alıyor. Biz de bu süreçte kendisiyle “Ülkemizde gündem olan festivallerin nedenlerinden tutun bir festivali düzenlemenin zorluğu nelerdir?” sorusunun cevabını aradık.

- Konya ilk kez böylesine büyük bir festivale ev sahipliği yapacak. Neden Konya?

Özellikle bir sebebi yok. Konya daha önce birçok sanatçı arkadaşımızın konserini yaptığımız bir yer. İlgi, alaka ve katılım olarak bizi hep memnun etmiştir. Azımsanmayacak öğrenci potansiyeli ve öğrenci olmasa da genç potansiyelin olduğu bir kent olduğu için bu etkinliğin ciddi bir ilgi ile karşılaşacağını düşündüğümüz için Konya.

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- Konya’daki festival diğer şehirlere göre öğrencilerden daha uzak bir şehir, ilgi nasıl?

Öğrencilerden uzak olmasına katılmıyorum, kentin hem genç nüfusu hem de öğrenci potansiyeli olarak genç nüfusun yüksek olduğu bir şehir. Şimdiden azımsanmayacak bir bilet satışına ulaştık bu öngörüyle etkinliğimizin yaptığımız diğer etkinlikler kadar kalabalık geçmesini düşünüyoruz.

- Kültür Bakanı “Dünyada bu kadar geniş çapta, kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştiren ender ülkelerden biriyiz. Hedefimiz, festivallerimizi herkese ulaşacak şekilde yaygınlaştırmak” dedi. Festivalleriniz hız kesmeden devam ediyor. Festivallerinizin başarısını neye bağlıyorsunuz?

Sayın Kültür Bakanı’mız doğru bir tespitte bulunmuş. Ülke genelinde özel ya da kamusal bir sürü etkinlik ve festival gerçekleşiyordu, yıllardır da gerçekleşiyor. Bu yıl biraz aksayarak devam etse de evet epeyce bir festival ve açık alan etkinliği gerçekleşiyor yani evet bizim de hedefimiz festivallerin tüm ülkeye yayılması, gençlerin dilediğince eğlenmesi. Festivallerimizin başarısını aylar öncesinden planlayıp ciddi bir emekle ciddi bir özveriye bağlıyoruz.

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İYİ NİYETLİ DEĞİLLER

- Bursa’daki festival (Nilüfer) içki satışı olmadan gerçekleşti ve yine büyük bir kitleye ulaştı? Alkol olmadan da büyük bir festivale imza atılabileceği görüldü. Bu konudaki fikrinizi almak istiyorum.

O festivali yakından takip ettim. Yaşanan aksaklıkları da gördüm çünkü biz de buna benzer farklı festivallerimizde aksaklıklar yaşadık, bazılarını iptal etmek durumunda kaldık. Yapılan festivaller alkolü özendirici gibi bir algı çok yanlış bir algı. Tabii ki alkolsüz de bir sürü etkinlik yapılıyor yani biz burada alkol festivali yapmıyoruz. İsteyen kola da içebiliyor meşrubat da içebiliyor, hiçbir şey de içmeyebiliyor. Bir sürü yiyecek ve içecek stantları var. Bunların hiç bir tanesinde alkol yok yani dışarıdan alkol festival yapıyoruz gibi bir algı iyi niyetli bir algı değil.Tabii ki alkolsüz de festival yapılır. Yakın bir zamanda Türkiye’ye mal olmuş iki tane sanatçın, 20 ilde büyük bir markanın festivali de yapıldı. İlla alkollü yapalım gibi bir dayatma olamaz.

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- Organize ettiğiniz festivallerin bütününe baktığınızda Türkiye’de nerelere kadar ulaştınız ve yeni hedefleriniz neler?

Birçok kentte festival gerçekleştirdik. Bugüne kadar amacımız daha önce bu denli deneyimi yaşamamış gençleri olduğu alanlarda festival yapmak. Bu yönüyle hedefimiz Türkiye’de bu deneyimi yaşamayan genç kalmasın. Büyük kentlerde yaşayan insanların avantajlarını biz daha küçük kentlerde daha bu durumu aç gençlerin ayağına götürmek oluyor bir yanıyla…

KADROLU SANATÇI OLMAZ

- Kimi organizasyonlar neredeyse hep aynı sanatçı listesi ile geziyor. Festivallerinizin en büyük özelliği rock ve pop müzikten Kobra Murat’a kadar farklı isimleri ağırladınız. Listelerinizi nasıl hazırlıyorsunuz?

Bu, zaman zaman beni de rahatsız eden bir konu. Her yerde aynı sanatçıların çıkması tüm etkinliklerde kadrolu sanatçıymış gibi bir durumun oluşması beni de rahatsız ediyor açıkçası.

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Bizim festivallerimiz dokusal olarak yaptığımız yöreden bağımsız bir festival olmasını istemiyoruz. Oyunuyla Trakya’da Kobra Murat sahnemize çıkabiliyor ya da Suzan Kardeş de çıkabiliyor. Karadeniz’de olması münasebetiyle Sinop’da Niyazi Koyuncu sahneye çıkabiliyor. Dediğim gibi biraz da böyle bölgedeki yerel halkın da hoşuna gidebilecek müzikaliteyi de yakalamak istiyoruz.