Kurbanlar konserve olacak

İDDEF ve İHH kurbanlarını Mısır’da kesecek. Konserve haline getirilecek etler, Mısır’ın başkenti Kahire’de kurulan acil yardım lojistik merkezinden TIR'larla Gazze’ye sevk edilecek.
CANSUYU GAZZE’DE KESECEK
Gazze’de yapılan çalışmaları Yeni Şafak’a değerlendiren Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Direktörü Bilal Değirmenci, “Gazze'de güney bölgelerde 203 adet küçükbaş kurbanlığımızı temin ederek bayram için hazırlıklarımızı tamamladık. Bağış kabulü kısa sürede tamamlandı. Gazze içerisinde yıllardır Cansuyu Derneği adına insani yardım faaliyetlerini yürüten lokal ekiplerimizce kurbanların kesimi İslami usullere uygun şekilde, vekalet sahiplerinin isimleri okunup video kaydına alınarak tamamlanacak. Temennimiz ve tüm gayretimiz kesimlerin bölgede devam eden saldırılardan zarar görmeden tamamlanması ve aynı günde etlerin Refah, El-Nusayrat ve Han Yunus'ta Gazzeli kardeşlerimize ulaştırılması yönünde” dedi.