Hayat Kuzguncukta sanat bir araya geliyor
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Kuzguncuk’ta sanat bir araya geliyor

Kuzguncuk’ta yeni bir sanat alanı olarak açılacak olan Kuzguncuk Art Project, Türk resminin değerli sanatçılarından oluşan bir koleksiyon sergisi ile 21 Eylül’de açılıyor.

Merve Akbaş Yeni Şafak
Mustafa Ayaz
Mustafa Ayaz

Sergi, mahallenin eski adı olan Hrisokeramos | Altın Kiremit’ten adını alıyor.Bu adın, II.Iustinos (565-578) tarafından yaptırılmış olan, çatısı altın yaldızlı kiremitlerle kaplı bir kiliseden geldiği rivayet edilir. Sergi de Kuzguncuk’ta yaşamış sanatçıların dışında Can Yücel tarafından imzalanmış olan Burhan Uygur’un bir eskizi de yer alıyor.

Sergiden bir eser

Sergide elde edilen gelirin bir kısmıylada Kuzguncuk’ta yaşayan sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesi planlanıyor. Sergide eserleri yer alan sanatçılar: Adnan Turani, Alaettin Aksoy, Artin Demirci, Avni Arbaş, Avni Memedoğlu, Azat Yeman, Bedri Rahmi, Bubi, Burhan Doğançay, Burhan Uygur, Cansen Ercan, Çağdaş Erçelik, Devrim Erbil, Erdal Alantar, Ergin İnan, Fikret Mualla, Füreyya Koral, Hakkı Anlı, Hamit Görele, İbrahim Balaban, İsmet Doğan, Mehmet Gün, Mithat Şen, Muhsin Kut, Mustafa Ayaz, Namık Denizhan, Neşe Erdok, Nuri İyem, Özdemir Altan, Rafet Ekiz, Sadi Diren, Süleyman Saim Tekcan, Şadan Bezeyiş, Tanju Demirci, Yusuf Katipoğlu. Sergi, 21 Eylül - 17 Ekim tarihleri arasında İstanbul’un tarihi mahallesi Kuzguncuk’ta gezilebilir.

Macar edebiyatına giriş
HAYAT
Macar edebiyatına giriş
Barış görüşmeleri durdu

Barış görüşmeleri durdu

​ABD Başkanı Trump, Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurdu.
Johnsona kötü haber

Johnson'a kötü haber

​İngiltere Çalışma Bakanı Amber Rudd görevinden istifa etti.
89 dakika bekledik

89 dakika bekledik

​A Millilerimiz Andorra'yı son dakika golüyle mağlup etti.
Hak arayışı<br>11. gününde

Hak arayışı
11. gününde

​Kovulan İBB çalışanlarının Saraçhane'deki eylemi sürüyor.
Milli marş krizi

Milli marş krizi

​Fransa-Arnavutluk maçında büyük skandal.
Faiz düşecek

Faiz düşecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Perşembe günü inanıyorum ki faiz düşecek

Nöbet büyüyor

Nöbet büyüyor

Evlat nöbetine bugün iki aile daha katıldı.
Tvnet ekibine<br>çirkin saldırı

Tvnet ekibine
çirkin saldırı

​Yenikapı'daki hizmet araçlarının görüntülenmesine izin vermediler.
Son seferi<br>yüreğini yaktı

Son seferi
yüreğini yaktı

Hasta olduğu halde sefere çıkan Kanuni, zaferini göremeden vefat etti.
Olimpiyat aşkına

Olimpiyat aşkına

​12 Dev Adam, klasman maçında Karadağ'ı devirdi.
100 milyar <br>dolarlık görüşme

100 milyar
dolarlık görüşme

ABD'li Bakan Ross'tan Bakan Pekcan'a ziyaret.
İstikamet<br> Fırat'ın doğusu

İstikamet
Fırat'ın doğusu

​Güvenli bölgede kullanılacak zırhlılar sıfır noktasında.
'Evde bakım' araçları da kayboldu

'Evde bakım' araçları da kayboldu

Yenikapı'ya çekilen araçlar bir bir kayıplara karışıyor.
6 ay yok

6 ay yok

​Trabzonspor'a genç yıldızından kötü haber.
Yarına dikkat

Yarına dikkat

İstanbul ve birçok ilde yarın yağış bekleniyor.
Kriko yardımıyla kurtarıldı

Kriko yardımıyla kurtarıldı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.