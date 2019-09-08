Kuzguncuk’ta sanat bir araya geliyor

Sergi, mahallenin eski adı olan Hrisokeramos | Altın Kiremit’ten adını alıyor.Bu adın, II.Iustinos (565-578) tarafından yaptırılmış olan, çatısı altın yaldızlı kiremitlerle kaplı bir kiliseden geldiği rivayet edilir. Sergi de Kuzguncuk’ta yaşamış sanatçıların dışında Can Yücel tarafından imzalanmış olan Burhan Uygur’un bir eskizi de yer alıyor.

Sergiden bir eser

Sergide elde edilen gelirin bir kısmıylada Kuzguncuk’ta yaşayan sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesi planlanıyor. Sergide eserleri yer alan sanatçılar: Adnan Turani, Alaettin Aksoy, Artin Demirci, Avni Arbaş, Avni Memedoğlu, Azat Yeman, Bedri Rahmi, Bubi, Burhan Doğançay, Burhan Uygur, Cansen Ercan, Çağdaş Erçelik, Devrim Erbil, Erdal Alantar, Ergin İnan, Fikret Mualla, Füreyya Koral, Hakkı Anlı, Hamit Görele, İbrahim Balaban, İsmet Doğan, Mehmet Gün, Mithat Şen, Muhsin Kut, Mustafa Ayaz, Namık Denizhan, Neşe Erdok, Nuri İyem, Özdemir Altan, Rafet Ekiz, Sadi Diren, Süleyman Saim Tekcan, Şadan Bezeyiş, Tanju Demirci, Yusuf Katipoğlu. Sergi, 21 Eylül - 17 Ekim tarihleri arasında İstanbul’un tarihi mahallesi Kuzguncuk’ta gezilebilir.