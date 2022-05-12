Hayat Malpraktis davaları zora sokuyor Doktorlara 4 milyonluk down sendromu davası
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Malpraktis davaları zora sokuyor: Doktorlara 4 milyonluk ‘down sendromu’ davası

Malpraktis davaları en çok down sendromlu doğan çocuklar için açılıyor. Kadın doğumcuları mağdur eden bu davaların son mağduru ise Sağlık Bakanlığı oldu. Çocuğu down sendromlu olan N.K., bakanlığı 4 milyon lira tazminata mahkum ettirdi. Karar kesinleşirse bakanlık ve doktorlar yüklü tazminat cezaları alabilir.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Malpraktis davaları zora sokuyor: Doktorlara 4 milyonluk ‘down sendromu’ davası
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Doktorları canından bezdiren malpraktis davalarının en yaygını down sendromlu olarak dünyaya gelen çocuklar için açılıyor. Kadın doğum hekimlerini çalışamaz hale getiren bu davaların son mağduru ise Sağlık Bakanlığı oldu. Çocuğu down sendromlu olan N.K isimli bir kadın, açtığı dava ile Sağlık Bakanlığını, 4 milyon lira tazminata mahkum ettirdi. Karar kesinleşirse hem Bakanlık hem de hekimler için yüklü tazminat cezaları ile karşı karşıya kalacak.

TESTLERE GEÇ KALDI

  • Ankara’daki davada 38 yaşındaki N.K. 9 hafta 2 günlük gebeyken bir kamu hastanesine kontrol için gitti. Bu kontrolde doktor B.S., ‘Yaşınız ileri, bebeğinizin down sendromu riski olabilir’ diyerek uyarıda bulundu ve hastayı tanı testi yaptırması konusunda bilgilendirdi. Bu bilgiyi alan N.K., bebek 14 hafta 4 günlük olana kadar bir daha doktora gelmedi.

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Geldiğinde ise N.K.’ya, down sendromunun tespiti için yapılan testlerin zamanının geçtiği ve gebeliğin bu haftasında uygulanamayacağı belirtildi. N.K. ilerleyen süreçte de tahlil zamanlarını geçtiği için çocuğunu dünyaya getirdi. Buna rağmen Sağlık Bakanlığına tazminat davası açtı. Ankara İdare Mahkemesi’nde görülen davada heyet, Sağlık Bakanlığı’nı aileyi bilgilendirmediği gerekçesiyle kusurlu bulup 4 milyon lira tazminata mahkum etti.

MESLEĞİ YAPAMAZLAR

Davaya konu olan hekimin 30 yıllık kadın doğum uzmanı olduğunu ve şu an emekliye ayrıldığını belirten Avukat Ayşe Gül Hanyaloğlu, “Günde 85 gebe muayene eden bir kadın doğumcunun, gebeye izah ettiği her bilgiyi belgelemesinin imkanı olup olmadığını değerlendirmek gerekir. Bu koşullar ortadayken tazminatların kadın doğum hekimlerine rücu edilmemesi gerekiyor. Aksi halde mesleklerini yapılmaz hale gelecekler” diye konuştu.

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