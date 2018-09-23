Masal değil gerçek bir zafer: Kut’ül Amare

Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Zaferi’nden sonra Osmanlı Devleti’nin kazandığı son zafer olan Kut’ül Amare’yi anlatan yepyeni bir belgesel çekiliyor. 2016 yılında çekimleri başlayan belgeselin yönetmenliğini Koray Demir yapımcılığını ise Aynelhayat Demir üstleniyor. Yönetmen Koray Demir, Kut’ül Amare, Osmanlı İmparatorluğu’nun son zaferi olarak ifade edilmesinin tek başına kısır bir tanımlama olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Türkün, Kürdün, Arabın, Çerkezin, Arnavutun, askeriyle siviliyle, sünnisiyle şiisiyle, birlikte ölüme yürüyerek, kazanılması imkansız denilen bir işe soyunmalarının hikayesidir bu.”

Yönetmen Koray Demir

HAMASETE KAÇMADIK

Projenin geliştirilmesiyle birlikte yaklaşık olarak üç yıldır çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Demir, sözlerine şöyle devam ediyor: “ Filmin araştırma sürecinde halihazırda bu konuda üretilen belgesellerden biraz farklı olarak saha araştırmaları, savaş cephesi çekimleri, o dönem Osmanlı’ya destek veren Arap aşiretlerinin liderlerinin torunları, Türk komutanların torunları, Türk, Arap ve İngiliz akademisyenler, yazarlar ve gazetecilerle yüzlerce saatlik röportajlar yaptım. Hamasete kaçmadan ama yerlide kalarak objektif bir film yapmaya gayret ettim. Üç yüz yıldır dayak yiyen bir topluluğa mensup bir insan olarak, masaldan ziyade gerçeklerden güç almaya ve bunu söylem olarak film diline yerleştirmeye çalıştım.”

GERÇEKLERE DAYANARAK İŞLENMEDİ

Yönetmen Demir, garip bir şekilde savaşın tüm taraflarının bu savaşı gerçeklere dayanarak işlemeyi reddettiğine ve uzun yıllar ilgiden uzak bırakıldığına vurgu yapıyor. Bu bağlamda sonuçları itibariyle yüzyıllardır görünmeyen bir Doğu-Batı çatışmasının, bugünkü Irak coğrafyasında 1915-1916 arasında yaşandığını belirtiyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “ Uzun yıllardır Arap coğrafyasında çalışıyorum. Beni en çok üzen bin yıldır varolduğumuz bu coğrafyada yolunu kaybetmiş bir yabancı gibi hareket ediyor olmamız. Herkesin kendi doğusuna karşı acımasız ve kibirli olduğu bir dünyada büyük ve köklü bir kültürün taliblisi olan insanlar olarak daha duyarlı ve artık olgunluğa erişmiş bir şekilde yürümek zorundayız”

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ÖZGÜN ÇEKİM TEKNİKLERİ KULLANILDI

Savaşın dehşetini en gerçekçi ve aynı zamanda sıradışı bir şekilde gösterebilmek için çok çaba harcadıklarını dile getiren yönetmen, bunun için Los Angeles’a çekim yapmaya gittiklerini belirtiyor ve ekliyor: “ Bullet-time dediğimiz iki dakikalık özel bir sahne tasarladık. Tüm oyuncu kadrosu, kostüm ve sanat ekibi de yine Los Angeles’tan, pek çok yetenekli insan arasından seçildi. Bu sahnenin post prodüksiyonu için üç ayrı ülkeden ekipler aylarca çalıştı.” Masaldan Gerçeğe Kut’ül Amare, 2019 yılı başında seyirciyle buluşacak.

“Masaldan Gerçeğe Kut’ül Amera” belgeselinin çekimlerinin İstanbul ayağı devam ediyor. 2019 yılında gösterime girecek olan belgeselin yapım ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Yedi ülkede çekim yapıldı

Belgeselin yapımcısı Aynelhayat Demir, çekimlerin Irak, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye olmak üzere yedi ayrı ülkede gerçekleştirildiğine vurgu yapıyor. Amerikalı, İngiliz ve Türk üç ayrı ekiple yoğun bir mesai harcadıklarına dikkat çeken yapımcı, hedeflerinde bu tarihi zaferin tüm yönlerini ortaya çıkarmak olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Çekimler esnasında şu gerçeği gördük. O dönemde savaş Sünni, Şii, Kürt, Arap ve Türk bütün halkın birlik duygusu içinde işgalci İngiliz’e savaşmasıyla kazanılmış. Bu yapımla günümüzde de bu gerçekliğe sarılmamız gerektiğini tekrar hatırlatmış olacağız. “ Aynelhayat Demir, ayrıca “Şimdiye kadar Kut’ül Amare zaferinin neden gündeme gelmediğinin cevabını bu belgeselde İngilizler veriyor “diyor.