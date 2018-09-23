Masal değil gerçek bir zafer: Kut’ül Amare

Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Zaferi’nden sonra Osmanlı Devleti’nin kazandığı son zafer olan Kut’ül Amare’yi anlatan yepyeni bir belgesel çekiliyor. 2016 yılında çekimleri başlayan belgeselin yönetmenliğini Koray Demir yapımcılığını ise Aynelhayat Demir üstleniyor. Yönetmen Koray Demir, Kut’ül Amare, Osmanlı İmparatorluğu’nun son zaferi olarak ifade edilmesinin tek başına kısır bir tanımlama olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Türkün, Kürdün, Arabın, Çerkezin, Arnavutun, askeriyle siviliyle, sünnisiyle şiisiyle, birlikte ölüme yürüyerek, kazanılması imkansız denilen bir işe soyunmalarının hikayesidir bu.”
HAMASETE KAÇMADIK
Projenin geliştirilmesiyle birlikte yaklaşık olarak üç yıldır çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Demir, sözlerine şöyle devam ediyor: “ Filmin araştırma sürecinde halihazırda bu konuda üretilen belgesellerden biraz farklı olarak saha araştırmaları, savaş cephesi çekimleri, o dönem Osmanlı’ya destek veren Arap aşiretlerinin liderlerinin torunları, Türk komutanların torunları, Türk, Arap ve İngiliz akademisyenler, yazarlar ve gazetecilerle yüzlerce saatlik röportajlar yaptım. Hamasete kaçmadan ama yerlide kalarak objektif bir film yapmaya gayret ettim. Üç yüz yıldır dayak yiyen bir topluluğa mensup bir insan olarak, masaldan ziyade gerçeklerden güç almaya ve bunu söylem olarak film diline yerleştirmeye çalıştım.”
GERÇEKLERE DAYANARAK İŞLENMEDİ
Yönetmen Demir, garip bir şekilde savaşın tüm taraflarının bu savaşı gerçeklere dayanarak işlemeyi reddettiğine ve uzun yıllar ilgiden uzak bırakıldığına vurgu yapıyor. Bu bağlamda sonuçları itibariyle yüzyıllardır görünmeyen bir Doğu-Batı çatışmasının, bugünkü Irak coğrafyasında 1915-1916 arasında yaşandığını belirtiyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “ Uzun yıllardır Arap coğrafyasında çalışıyorum. Beni en çok üzen bin yıldır varolduğumuz bu coğrafyada yolunu kaybetmiş bir yabancı gibi hareket ediyor olmamız. Herkesin kendi doğusuna karşı acımasız ve kibirli olduğu bir dünyada büyük ve köklü bir kültürün taliblisi olan insanlar olarak daha duyarlı ve artık olgunluğa erişmiş bir şekilde yürümek zorundayız”
ÖZGÜN ÇEKİM TEKNİKLERİ KULLANILDI
Savaşın dehşetini en gerçekçi ve aynı zamanda sıradışı bir şekilde gösterebilmek için çok çaba harcadıklarını dile getiren yönetmen, bunun için Los Angeles’a çekim yapmaya gittiklerini belirtiyor ve ekliyor: “ Bullet-time dediğimiz iki dakikalık özel bir sahne tasarladık. Tüm oyuncu kadrosu, kostüm ve sanat ekibi de yine Los Angeles’tan, pek çok yetenekli insan arasından seçildi. Bu sahnenin post prodüksiyonu için üç ayrı ülkeden ekipler aylarca çalıştı.” Masaldan Gerçeğe Kut’ül Amare, 2019 yılı başında seyirciyle buluşacak.