Medikallere fiyat standardı gelmeli

Yaşam destek cihazına bağlı olarak yoğun bakım ekipmanlarıyla evde yaşam savaşı veren onlarca çocuk ve ailesi bazı fırsatçı medikalcilerin kıskacında. Çoğu ithal olan ürünleri satın almak isteyen aileler, fahiş fiyatlar yüzünden hem ürünlere ulaşamıyor hem de ekonomik zorluk yaşıyor. Bu süreçten en çok doğum öncesi ve sonrası yaşanan komplikasyonlar nedeniyle trekeostomi işlemi uygulanan çocuklar etkileniyor.

AİLELERLE BİR ARAYA GELDİK

Zor şartlarda yaşam mücadelesi veren bu çocukların, hayatta kalması için nefes borusunun 2 ve 3’üncü kıkırdağı arasına delik açılarak bir kanül yerleştiriliyor. Çocukların nefes almak için bu kanüllere ulaşmak zorunda olduğunu belirten Minik Trakeliler Grubu kurucusu Hatice Kahraman, “Kızım Elif Hüma doğumuna bir gün kala plasenta patlaması sonucu dünyaya geldi. Yoğun bakım sürecinin ardından 15 farklı ve ağır klinik tabloyla taburcu olduk. Bu süreçte bizim gibi solunum sıkıntısı çeken ailelerle iletişim kurmaya başladık. Acil bir durumda çocuğa nasıl müdahale edileceği gibi konularda birbirimizden çok şey öğrendik” dedi.

TAKİP SİSTEMİ GETİRİLSİN

Bu süreçte Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan ailelerle temasa geçen Kahraman, “Ailelerin ortak derdi medikal malzemelerdeki fiyat farkı. Tıpkı ilaç gibi hayati öneme sahip medikal cihaz ve malzemeler, serbest piyasa sisteminde ve denetimsiz olduğu için fahiş fiyatlar uygunlanıyor. Biz Sağlıkta Uygulama Tebliği’ne alınan ve çıkarılan ürünlerle ilgili de birbirimize destek oluyoruz. Bu ürünlere eczacılık sistemi gibi sabit fiyat uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.

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Bazı ailelerin devlet ödemesinden dahi habersiz olduğunu kaydeden Kahraman, “Çocuklar aynı anda pek çok farklı hastalıkla mücadele ediyor ve her hastalık için farklı bir medikal cihaz kullanılabiliyor. Aileler her dükkanda farklı fiyatla karşılaşıyor. Devlet bu malzemelerin belli bir kısmını ödüyor ancak üst limit medikalcilerin insafına kalmış durumda” diye konuştu.

Resul Zeren

Uzmanlaşma yok!

Fiyatlandırma sürecinde çok yönlü sorun yaşandığını belirten ZRN Medikal yetkilisi Resul Zeren, medikal malzeme satan dükkanların ‘bakkaldan farksız’ bir mantıkla iş yaptığını belirterek, “Alanında uzmanlaşma diye bir durum maalesef yok. Tansiyon aleti satan bir medikalci yaşam destek cihazı da satabiliyor. Herkes, her ürünü sattığı için fiyatlar da yüksek oluyor. Bir medikal sadece yoğun bakım ürünleri satabilse, ihtiyaç duyulan ürünleri de toplu olarak daha uygun fiyata satın alabiliyor" diye konuştu.

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