Muş’ta 1 milyon 220 bin liralık sahte cüzdan ele geçirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, C.B. isimli şahsın Bitlis ilinden Muş’a satmak amacıyla ünlü markalara ait taklit cüzdan getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Gökyazı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Gökyazı Yol Kontrol Noktası’nda durdurulan kamyonette yapılan aramada, 200 adet Coach marka, 188 adet Louis Vuitton marka ve 100 adet Michael Kors marka olmak üzere toplam 488 adet sahte cüzdan ele geçirildi.