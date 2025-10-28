Yeni Şafak
Muş'ta 1 milyon 220 bin liralık sahte cüzdan ele geçirildi

Muş’ta 1 milyon 220 bin liralık sahte cüzdan ele geçirildi

28/10/2025, Salı
IHA
MUŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYON 220 BİN LİRA OLAN 488 ADET SAHTE MARKA CÜZDAN ELE GEÇİRİLDİ.
MUŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYON 220 BİN LİRA OLAN 488 ADET SAHTE MARKA CÜZDAN ELE GEÇİRİLDİ.

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 220 bin lira olan 488 adet sahte marka cüzdan ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, C.B. isimli şahsın Bitlis ilinden Muş’a satmak amacıyla ünlü markalara ait taklit cüzdan getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Gökyazı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Gökyazı Yol Kontrol Noktası’nda durdurulan kamyonette yapılan aramada, 200 adet Coach marka, 188 adet Louis Vuitton marka ve 100 adet Michael Kors marka olmak üzere toplam 488 adet sahte cüzdan ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 220 bin lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak cumhuriyet savcısının talimatıyla C.B. isimli şahıs, ’6769 sayılı sınai mülkiyet kanununa muhalefet’ suçundan gözaltına alındı ve hakkında adli işlemler başlatıldı.

